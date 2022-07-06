Специально к празднику Ивана Купала вышел клип на песню #KUPALA певиц Jerry Heil, alyona alyona и Ela. В нем впервые в истории украинской музыки немецкая артистка исполняет украинскую народную песню на немецком языке и кадры из фильма Ильенко 1968!

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Jerry Heil, alyona alyona, Ela показали клип на песню Kupala с кадрами из фильма Ильенко

Как сообщили в ютубе Jerry Heil, за основу был взят украиноязычный фильм "Вечер на Ивана Купала", снятый на студии Довженко еще 50 лет назад. "Призываю посмотреть! А песня #KUPALA будто стала саундтреком к нему и оживила фильм для нас, современников!", – написали они.

Как сообщили создатели этой мощной песни и клипа, теперь каждая работа, которую они создают, будет нести в мир идею гениальности украинской культуры и музыки в частности. "Неповторимости ее звучания. И ценности для мировой индустрии. Мы уже это делаем! И фит с Ela, немецкой певицей, спевшей украинскую песню на немецком языке - феерическое начало!", – дополнили они.

#KUPALA – Jerry Heil, alyona alyona, Ela.: смотрите клип и слушайте песню

Певицы Jerry Heil и alyona alyona поблагодарили Ela., которая смогла приобщиться к интересному проекту. "Ela. смогла вспомнить свои украинские корни и спеть припев в той манере, в которой мы ее очень сильно просили. Ела очень глубокая, творческая личность. Она имеет прекрасный голос и написала очень глубокий куплет, в котором пела о девичьей силе, любви и силе наших украинских душ", – отметила alyona.

"Фит с Ela., немецкой певицей, спевшей украинскую песню на немецком языке – феерическое начало!", – написала Jerry Heil.

Реакция сети

Поклонники выразили восхищение от новой песни и клипа, а исполнение певиц назвали мистическим и колоритным.

"Очень спасибо за то, что вы стали на культурное поле боя, в песне жива Украина!";

"Благодарю вас за то, что популяризируете украинскую культуру в мире! Песня к муравьям";

"У Яны и Алены удачные совместные делать. Ela залетела к ним на ура! Мне нравится эта песня. Браво";

"Делиться мистичностью паракультуры украинцев и демонстрировать миру древность наших корней – так важна миссия";

"Меня переполняет гордость за наших людей, за нашу землю и за вас, девушки, какие же вы у нас крутые! Низкий поклон за то, что вдохновляете в столь трудные для нас времена";

"Такая классная песня родилась! И видеоклип необыкновенно хорош".

"Вечер на Ивана Купала" 1968 год: интересно о фильме

По сюжету Петр полюбил замечательную девушку и пытался любым способом привлечь ее внимание. У девушки множество поклонников, и она действительно может и не взглянуть на него, учитывая его социальный статус. Но пришел вечер, когда он решил очаровать ее, использовав магию. Для этого нужно пожертвовать чьей-то жизнью. Не слишком ли высока цена, названная ведьмой?

"Вечер на Ивана Купала" Юрия Ильенко занимает 33-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

"Вечер на Ивана Купала": смотрите фильм