Спеціально до свята Івана Купала вийшов кліп на пісню #KUPALA співачок Jerry Heil, alyona alyona та Ela. У ньому вперше в історії української музики німецька артистка виконує українську народну пісню німецькою мовою та кадри з фільму Іллєнка 1968 року!

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Jerry Heil, alyona alyona, Ela показали кліп на пісню Kupala з кадрами з фільму Іллєнка

Як повідомили у ютубі Jerry Heil, за основу було взято україномовний фільм "Вечір на Івана Купала", знятий на студії Довженка ще 50 років тому. "Закликаю передивитися! А пісня #KUPALA ніби стала саундтреком до нього і оживила фільм для нас, сучасників!", – написали вони.

Як повідомили творці цієї потужних пісні та кліпу, відтепер кожна робота, яку вони створюють, нестиме у світ ідею геніальності української культури й музики зокрема. "Неповторності її звучання. І цінності для світової індустрії. Ми вже це робимо! І фіт з Ela, німецькою співачкою, що заспівала українську пісню німецькою мовою — феєричний початок!", – доповнили вони.

#KUPALA – Jerry Heil, alyona alyona, Ela.: дивіться кліп і слухайте пісню

Співачки Jerry Heil та alyona alyona подякували Ela., яка змогла долучитися до цікавого проєкту. "Ela. змогла пригадати своє українське коріння і заспівати приспів в тій манері, в якій ми її дуже сильно просили. Ела дуже глибока, творча особистість. Вона має прекрасний голос і написала дуже глибокий куплет, в якому заспівала про дівочу силу, любов і силу наших українських душ", – зазначила alyona alyona.

"Фіт з Ela., німецькою співачкою, яка заспівала українську пісню німецькою мовою – феєричний початок!", – написала Jerry Heil.

Реакція мережі

Шанувальники висловили захоплення від нової пісні та кліпу, а виконання співачок назвали містичним та колоритним.

"Дуже дякую за те, що ви стали на культурне поле бою, в пісні жива Україна!";

"Дякую вам за те, що популяризуєте українську культуру у світі! Пісня до мурашок";

"У Яни й Альони вдалі спільні робити. Ela залетіла до них на ура! Мені смакує ця пісня. Браво";

"Ділитися містичністю паракультури українців та демонструвати світові стародавність нашого коріння – така важлива місія";

"Мене переповнює гордість за наших людей, за нашу землю і за вас, дівчата, які ж ви в нас круті! Низький уклін за те, що надихаєте у такі важкі для нас часи";

"Така класнюча пісня народилася! І відеокліп надзвичайно гарний".

"Вечір на Івана Купала" 1968 рік: цікаво про фільм

За сюжетом, Петро полюбив чудову дівчину і намагався будь-яким способом привернути її увагу. У молодиці безліч шанувальників, і вона направду може і не поглянути на нього, зважаючи на його соціальний статус. Та прийшов вечір, коли він вирішив зачарувати її, використавши магію. Для цього потрібно пожертвувати чиїмось життям. Чи не занадто висока ціна, названа відьмою?

"Вечір на Івана Купала" Юрія Іллєнка займає 33-ю позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

"Вечір на Івана Купала": дивіться фільм