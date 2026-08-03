Как сообщает 24 Канал, Новым Петриком стал 9-летний Александр из Днепра. Для мальчика это первая роль в жизни: до этого он не снимался ни в кино, ни в рекламе и даже не ходил на кастинги. Интересно, что сначала Саша вошел в тройку финалистов, после чего создатели просмотрели еще около 500 детей со всей Украины. В итоге они вернулись именно к нему.

Начало съемок – это всегда особый момент, но когда ты снимаешь фильм о легендарном герое, это двойная ответственность. С первого дня кастингов для нас было принципиально важно найти ребенка, который не будет играть роль, а просто будет жить ею. И Саша стал для нас настоящей находкой. Он прошел большой отбор, обойдя 500 детей, и убедил нас своей искренностью, и сейчас, глядя на его подготовку и первые кадры, я абсолютно уверен в нашем выборе. Впереди много работы, но мы снимаем кино, которое объединит у экранов целые семьи, – делится продюсер фильма Евгений Таллер.



Съемки фильма "Петрик Пяточкин в кино" / Фото КИЕВФИЛЬМ



Ради роли юному актеру пришлось не только изучать сценарий, но и освоить скейтбординг. Сам Саша признается, что больше всего ему нравится смелость Петрика и его умение сплотить команду, а от съемок он ждет новых знакомств и незабываемых впечатлений.

Мне очень нравится, что Петрик смелый и смог собрать команду, чтобы спасти людей. Самая любимая часть подготовки для меня – это катание на скейте. Жду от съемок удовольствия, новых знакомств и готов к тому, что в конце дня буду уставшим, но счастливым, – признается Саша.

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Продюсер Евгений Таллер говорит, что команда искала не ребенка, который сыграет Петрика, а мальчика, который им станет. Похоже, после полутысячи просмотренных кандидатов они все же нашли своего озорника.



Съемки фильма "Петрик Пяточкин в кино" / Фото КИЕВФИЛЬМ



Премьера "Петрика Пяточкина в кино" запланирована на осень 2027 года. Так что у легендарного героя впереди еще много приключений, а у зрителей – возможность проверить, работает ли магия детства так же хорошо, как и несколько десятилетий назад.

Кто такой Петрик Пяточкин

Петрик Пяточкин – это персонаж украинского мультфильма.

Речь идет о мультфильме "Как Петрик Пяточкин слонят считал", который вышел в 1984 году на студии "Киевнаукфильм" (УССР). Режиссером был Александр Викен, а сценарий написала Наталья Гузеева.

Мультфильм рассказывает о непоседливом мальчике Петрике, которого отправляют спать, а он попадает в фантастическое приключение со слонятами.

Украинский кинематограф продолжает радовать зрителей новыми премьерами. Уже через несколько недель в прокат выйдет фильм "Поезд „Червона рута“".