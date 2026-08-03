Як розповідає 24 Канал, Новим Петриком став 9-річний Олександр із Дніпра. Для хлопчика це перша роль у житті: до цього він не знімався ані в кіно, ані в рекламі й навіть не ходив на кастинги. Цікаво, що спочатку Сашко увійшов до трійки фіналістів, після чого творці переглянули ще близько 500 дітей з усієї України. У підсумку повернулися саме до нього.

Старт зйомок – це завжди особливий момент, але коли ти знімаєш кіно про легендарного героя, це подвійна відповідальність. З першого дня кастингів для нас було принципово знайти дитину, яка не гратиме роль, а просто житиме в ній. І Сашко став для нас справжньою знахідкою. Він пройшов великий відбір, обійшовши 500 дітей і переконав нас своєю щирістю, і зараз, дивлячись на його підготовку та перші кадри, я абсолютно впевнений у нашому виборі. Попереду багато роботи, але ми робимо кіно, яке об’єднає біля екранів цілі родини,

– ділиться продюсер фільму Євген Таллер.



Зйомки фільму "Петрик П'яточкін у кіно" / Фото КИЇВФІЛЬМ



Заради ролі юному акторові довелося не лише вивчати сценарій, а й освоїти скейтбординг. Сам Сашко зізнається, що найбільше йому подобається сміливість Петрика та його вміння згуртувати команду, а від зйомок він чекає нових знайомств і незабутніх вражень.

Мені дуже подобається, що Петрик сміливий і зміг зібрати команду, щоб урятувати людей. Найулюбленіша частина підготовки для мене – це катання на скейті. Чекаю від зйомок задоволення, нових знайомств і готовий до того, що в кінці дня буду втомленим, але щасливим,

– зізнається Сашко.

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Продюсер Євген Таллер каже, що команда шукала не дитину, яка зіграє Петрика, а хлопчика, який ним стане. Схоже, після пів тисячі переглянутих кандидатів вони все ж знайшли свого бешкетника.



Зйомки фільму "Петрик П'яточкін у кіно" / Фото КИЇВФІЛЬМ



Прем'єра "Петрика П'яточкіна у кіно" запланована на осінь 2027 року. Тож у легендарного героя попереду ще багато пригод, а в глядачів – можливість перевірити, чи працює магія дитинства так само добре, як і кілька десятиліть тому.

Хто такий Петрик П'яточкін

Петрик П'яточкін – це персонаж українського мультфільму.

Йдеться про мультфільм "Як Петрик П'яточкін слоників рахував", який вийшов у 1984 році на студії "Київнаукфільм" (УРСР). Режисером був Олександр Вікен, а сценарій написала Наталія Гузєєва.

Мультфільм розповідає про непосидючого хлопчика Петрика, якого відправляють спати, а він потрапляє у фантастичну пригоду зі слониками.

Український кінематограф продовжує тішити глядачів новими прем'єрами. Уже за кілька тижнів у прокат вийде фільм "Потяг "Червона рута"".