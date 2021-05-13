Если вы ни разу не видели ни одного фильма "Пила", вам все равно стоит посетить премьеру в кинотеатре. Именно этот факт означает: вы станете лучшим критиком фильма "Пила: Спираль", девятого и нового фильма "ужасной" франшизы. Ваше отсутствие знаний – это сила, ведь режиссер "Спирали" Даррен Боусман, ранее заявил, что этим фильмом начинают совершенно новую историю в киновселенной "Пилы".

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Что надо знать перед посещением кинотеатра

Завязка нового фильма "Спирали" происходит во вселенной кровавого наследия Джона Крамера – садистского антагониста, чья одержимость проверкой воли людей к жизни движет всю франшизу. История начинается четвертого июля в безымянном городе, который ужасающе похож на Нью-Йорк.

На параде очередной детектив Марв Бозвик (Даниэль Петроневич) преследует вора вплоть до канализационной трубы. Там на Бозвика нападает загадочная фигура в маске свиньи. Опомнившись, Бозвик обнаруживает, что находится в тоннеле метро, вися в воздухе. Голос из записанного для него сообщения предлагает ему ультиматум (уже хорошо знакомый фанатам франшизы): Бозвик может вырвать себе язык и остаться в живых или попасть под приближающийся поезд и умереть.

Сюжет главной истории "Спирали"

Детектив Иезекииль "Зик" Бэнкс (Крис Рок) руководит тайным – и, как мы позже узнаем, несанкционированным – рейдом по борьбе с наркотиками. Рейд проходит неудачно, что приводит к напряженному противостоянию между Бэнксом и капитаном (Марисоль Николс). Чтобы как-то держать под контролем Бэнкса, капитан объединяет его с новым детективом Шенком (Макс Мингелла), и поручает паре исследовать место преступления в метро. Бэнкс неохотно направляется к путям, и он понимает, что мертвец на самом деле его ближайший и, возможно, единственный друг.

Детективам становится понятно, что подражатель пилы на самом деле задался целью реформировать полицию – систематически убивая коррумпированных полицейских – тех, кто по неосторожности убивал мирных жителей, подделывал улики и лгал под присягой.

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