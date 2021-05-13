Якщо ви ні разу не бачили жодного фільму "Пила", вам все одно варто відвідати прем'єру в кінотеатрі. Саме цей факт означає: ви станете найкращим критиком фільму "Пила: Спіраль", дев'ятого і нового фільму "жахливої" ​​франшизи. Ваша відсутність знань – це сила, адже режисер "Спіралі" Даррен Боусман, раніше заявив, що фільмом розпочинають абсолютно нову історію у кіновсесвіті "Пили".

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Що треба знати перед відвідинами кінотеатру

Зав'язка нового фільму "Спіралі" відбувається у всесвіті кривавої спадщини Джона Крамера – садистського антагоніста, чия одержимість перевіркою волі людей до життя рухає всю франшизу. Історія починається четвертого липня в безіменному місті, яке жахаюче схоже на Нью-Йорк.

На параді черговий детектив Марв Бозвік (Даніель Петроневич) переслідує злодія аж до каналізаційної труби. Там на Бозвіка нападає загадкова фігура в масці свині. Отямившись, Бозвік виявляє, що знаходиться в тунелі метро, висячи в повітрі. Голос з записаного для нього повідомлення пропонує йому ультиматум (вже добре знайомий фанатам франшизи): Бозвік може вирвати собі язика та залишитися в живих або потрапити під потяг, що наближається, і померти.

Сюжет головної історії "Спіралі"

Детектив Єзекіїль "Зік" Бенкс (Кріс Рок) керує таємним – і, як ми пізніше дізнаємося, несанкціонованим –рейдом по боротьбі з наркотиками. Рейд проходить невдало, що призводить до напруженого протистояння між Бенксом та капітаном (Марісоль Ніколс). Щоб якось тримати під контролем Бенкса, капітан об'єднує його з новим детективом Шенком (Макс Мінгелла), і доручає парі дослідити місце злочину в метро. Бенкс неохоче прямує до колій, і він розуміє, що мрець насправді його найближчий і, можливо, єдиний друг.

Детективам стає зрозуміло, що наслідувач Пили насправді поставив собі за мету реформувати поліцію –систематично вбиваючи корумпованих поліцейських – тих, хто з необережності вбивав мирних жителів, підробляв докази і брехав під присягою.

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