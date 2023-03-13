"Пиноккио" Гильермо дель Торо принес режиссеру третьего Оскара. Первые два он получил за фильм "Форма воды" в двух категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

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"Пиноккио" Гильермо дель Торо получил Оскара-2023

"Пиноккио" Гильермо дель Торо основывается на итальянском романе "Приключения Пиноккио" писателя и журналиста Карло Коллоди. Ключевой темой, которую режиссер освещает в этой версии картины, являются отношения детей и взрослых, а также человечность.

Адаптацию "Пиноккио" превратили в мюзикл, а сам фильм был создан в формате Stop motion (кукольной анимации). Сами же события картины происходят в Италии 30-х годов, когда укреплялся фашизм и Бенито Муссолини осуществлял контроль над страной.

"Ни одна художественная форма не повлияла на мою жизнь и работу больше, чем анимация, и у меня не было такой глубокой личной связи ни с каким персонажем в литературе, как с Пиноккио. В нашей истории, Пиноккио – это невинная душа с равнодушным отцом, который теряется в мире, которого не может понять. Он отправляется в чрезвычайное путешествие, что побуждает его к пониманию своего отца и реального мира", – заявил дель Торо.

Сценарий к анимационной ленте написал сам Гильермо дель Торо вместе с американским аниматором Патриком Макхейлом.

Главные роли в "Пиноккио" озвучили:

Грегори Манн;

Юэн Мак-Грегор;

Кейт Бланшетт;

Рон Перлман;

Финн Вулфгард.

Как подчеркнул дель Торо, во время сюжета главный герой столкнется с несколькими разными злодеями. Среди них будут граф Вольпе (Кристоф Вальц), который хочет, чтобы Пиноккио выступал на его карнавале, а также местный подеста (Рон Перлман), видящий в кукольном мальчике идеального солдата для фашистской армии.

Одной из важнейших частей истории стали отношения столяра Джепетто с деревянным мальчиком, который в этой версии заменяет ему погибшего сына.

"Пиноккио Гильермо дель Торо": смотрите трейлер