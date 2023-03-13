"Піноккіо" Гільєрмо дель Торо приніс режисерові третього Оскара. Перші два він здобув за стрічку "Форма води" у двох категоріях "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер".

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"Піноккіо" Гільєрмо дель Торо отримав Оскара-2023

"Піноккіо" Гільєрмо дель Торо ґрунтується на італійському романі "Пригоди Піноккіо" письменника та журналіста Карло Коллоді. Ключовою темою, яку режисер висвітлює у цій версії картини, є взаємини дітей та дорослих, а також людяність.

Адаптацію "Піноккіо" перетворили на мюзикл, а сам фільм створили у форматі Stop motion (лялькової анімації). Самі ж події картини відбуваються в Італії 1930-х років, коли укріплювався фашизм і Беніто Муссоліні здійснював контроль над країною.

"Жодна мистецька форма не вплинула на моє життя і роботу більше, ніж анімація, і я не мав такого глибокого особистого зв’язку із жодним персонажем у літературі, як з Піноккіо. У нашій історії, Піноккіо – це невинна душа з байдужим батьком, котрий губиться у світі, якого не може зрозуміти. Він вирушає у надзвичайну подорож, що спонукає його до розуміння свого тата та реального світу", – заявив дель Торо.

Сценарій до анімаційної стрічки написав сам Гільєрмо дель Торо разом з американським аніматором Патріком Макхейлом.

Головні ролі в "Піноккіо" озвучили:

Грегорі Манн;

Юен Мак-Грегор;

Кейт Бланшетт;

Рон Перлман;

Фінн Вулфгард.

Як підкреслив дель Торо, під час сюжету головний герой зіткнеться з кількома різними лиходіями. Серед них будуть граф Вольпе (Крістоф Вальц), який хоче, щоб Піноккіо виступав на його карнавалі, а також місцевий подеста (Рон Перлман), який бачить у ляльковому хлопчику ідеального солдата для фашистської армії.

Однією з найважливіших частин історії стали взаємини столяра Джепетто з дерев’яним хлопчиком, який у цій версії замінює йому загиблого сина.

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо": дивіться трейлер