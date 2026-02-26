Теперь в сети пишут, что легендарная франшиза снова появится на больших экранах. В материале 24 Канала рассказываем, что известно на данный момент.

"Пираты Карибского моря" возвращаются: что известно?

Известно, что новая часть франшизы сосредоточится на истории сына капитана Джека Спарроу. Фильм "будет воспроизводить тон оригинальных лент, но с современным акцентом и несколько ограниченным бюджетом".

Известно, что в новой части появится персонаж, роль которого сыграет невероятная Марго Робби. Об этом пишет издание Deadline.

Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Джонни Депп и Орландо Блум, что уже вызывает большой ажиотаж в сети, ведь поклонники стремятся увидеть Джонни Деппа снова. Однако это маловероятно.

История сосредоточится именно вокруг сына капитана Джека Спарроу, поэтому поклонников ожидает совершенно новая сюжетная линия. Больше подробностей создатели пока не раскрывают.

Что известно о франшизе "Пираты Карибского моря"?