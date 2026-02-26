Тепер у мережі пишуть, що легендарна франшиза знову з'явиться на великих екранах. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо на цю мить.

"Пірати Карибського моря" повертаються: що відомо?

Наразі відомо, що нова частина франшизи зосередиться на історії сина капітана Джека Спарроу. Фільм "відтворюватиме тон оригінальних стрічок, але з сучасним акцентом і дещо обмеженим бюджетом".

Відомо, що у новій частині з'явиться персонаж, роль якого зіграє неймовірна Марго Роббі. Про це пише видання Deadline.

Наразі невідомо, чи повернуться до своїх ролей Джонні Депп та Орландо Блум, що вже викликає неабиякий ажіотаж у мережі, адже прихильники прагнуть побачити Джонні Деппа знову. Проте це малоймовірно.

Історія зосередиться саме навколо сина капітана Джека Спарроу, тож прихильників очікує абсолютно нова сюжетна лінія. Більше подробиць творці поки не розкривають.

Що відомо про франшизу "Пірати Карибського моря"?