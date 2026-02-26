Тепер у мережі пишуть, що легендарна франшиза знову з'явиться на великих екранах. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо на цю мить.
"Пірати Карибського моря" повертаються: що відомо?
Наразі відомо, що нова частина франшизи зосередиться на історії сина капітана Джека Спарроу. Фільм "відтворюватиме тон оригінальних стрічок, але з сучасним акцентом і дещо обмеженим бюджетом".
Відомо, що у новій частині з'явиться персонаж, роль якого зіграє неймовірна Марго Роббі. Про це пише видання Deadline.
Наразі невідомо, чи повернуться до своїх ролей Джонні Депп та Орландо Блум, що вже викликає неабиякий ажіотаж у мережі, адже прихильники прагнуть побачити Джонні Деппа знову. Проте це малоймовірно.
Історія зосередиться саме навколо сина капітана Джека Спарроу, тож прихильників очікує абсолютно нова сюжетна лінія. Більше подробиць творці поки не розкривають.
Що відомо про франшизу "Пірати Карибського моря"?
- "Пірати Карибського моря" – легендарна серія пригодницьких фільмів від Disney.
- Стрічки поєднують жанри фентезі, комедії та пригод.
- Перша частина цієї культової історії вийшла у 2003 році під назвою "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної Перлини".
- Фільм миттєво здобув популярність, а згодом вийшли й інші частини: "Скарби Чорної Перлини" (2006), "На краю світу" (2007), "На дивних берегах" (2011), "Помста Салазара / Мерці не розповідають казок" (2017).
- Джонні Депп здобув неабияку популярність завдяки ролі харизматичного, хитрого та непередбачуваного капітана Джека Спарроу.
- У легендарному кінопроєкті також брали участь Орландо Блум, Кіра Найтлі та інші актори.