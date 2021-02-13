Французские фильмы – это не только романтические ленты, которые так хочется посмотреть накануне Дня святого Валентина. Эти проекты могут и развеселить, и вдохновить, и заставить задуматься.

Ежегодно в Украине устраивают "Вечера французского кино". Обычно мероприятие проходит в Киеве и крупных городах нашего государства, однако из-за пандемии коронавируса в 2021 году его решили перенести в виртуальный формат. Поэтому каждый сможет посмотреть ленту онлайн, не покидая свой дом.

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Для киноманов организаторы подготовили замечательные ленты, которые сделают выходные особенными. А бесплатно их просмотреть можно до 21 февраля.

"Очистить историю"

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 5,8

Эту французскую ленту уже успели оценить эксперты, ведь именно она стала лауреатом Берлинского кинофестиваля в 2020 году. По сюжету, 3 жительницы провинциального французского городка погружаются в мир современных технологий и социальных сетей. Но сеть таит немало неприятных сюрпризов для женщин. Так, Мари начинают шантажировать интимными снимками, Бертрана становится жертвой кибербуллинга, а водитель такси Кристин не получает хороших отзывов. В гневе главные героини решают обратиться к хакеру, чтобы ликвидировать все эти проблемы. А что из этого получится – конечно, забавные французские приключения.

"Очистить историю": смотрите трейлер

"Только звери"

Жанр – драма, детективный триллер

Рейтинг IMDb – 7,0

Во время метели в окрестностях альпийского поселения исчезает богатая француженка Эвелин Дюка. Оказывается, что к делу каким-то образом причастны сразу несколько человек. В частности, фермер со своей женой, молодая официантка, местный отшельник и аферист. В течение ленты авторы фильма "Только звери " раскроют сложное детективное дело и покажут, какие тайны скрывает каждый из героев.

"Только звери": смотрите трейлер

"ДНК"

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 5,8

В центре фильма "ДНК" – казалось бы, обычная женщина Нэж, которая после смерти дедушки пытается исследовать свое происхождение благодаря генетическому тесту. Она узнает, что ее корни берут начало из Алжира. Поэтому Нэж делает все для того, чтобы воссоединиться с семьей по линии дедушки и узнать саму себя.

"ДНК": смотрите трейлер

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"Правда"

Жанр – симейная драма

Рейтинг IMDb – 6,5

А вот в фильме "Правда" сюжет построен вокруг отношений французской кинозвезды Фабьен и ее дочери, которая только переехала к ней в Париж. Когда вокруг царит атмосфера романтики, главная героиня пишет и публикует свои мемуары "Правда". Книга вызывает оживленные дискуссии между родственницами, ведь дочь не видит в них достоверных фактов и считает вымыслом.

Отношения становятся еще напряженнее, когда Фабьен получает новую роль в кино, которая очень напоминает ее реальность.

"Правда": смотрите трейлер

"Отчаянные беглецы"

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 7,3

А завершить подборку французского кино решили комедией "Отчаянные беглецы". Здесь главная героиня – Сьюзи, которая узнает о смертельной болезни. И если другие бы расстроились, красавица начинает жить на полную, воплощая самые безумные прихоти в компании двух странных мужчин.

"Отчаянные беглецы": смотрите трейлер