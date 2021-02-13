Французькі фільми – це не тільки романтичні стрічки, які так хочеться переглянути напередодні Дня святого Валентина. Ці проєкти можуть і розвеселити, і надихнути, і змусити задуматись.

Щороку в Україні влаштовують "Вечори французького кіно". Зазвичай, захід проходить у Києві та великих містах нашої держави, однак через пандемію коронавірусу у 2021 році його вирішили перенести у віртуальний формат. Відтак кожен зможе переглянути стрічку онлайн, не покидаючи свою домівку.

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Для кіноманів організатори підготували чудові стрічки, які зроблять вихідні особливими. А безкоштовно їх переглянути можна до 21 лютого.

"Очистити історію"

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 5,8

Цю французьку стрічку вже встигли оцінити експерти, адже саме вона стала лауреатом Берлінського кінофестивалю у 2020 році. За сюжетом, 3 жительки провінційного французького містечка поринають у світ сучасних технологій та соціальних мереж. Однак мережа приховує чимало неприємних сюрпризів для жінок. Так, Марі починають шантажувати інтимними знімками, Бертрана стає жертвою кібербулінгу, а водійка таксі Крістін не отримує хороших відгуків. У гніві головні героїні вирішують звернутись до хакера, аби ліквідувати всі ці негаразди. А що з того вийде – звісно, кумедні французькі пригоди.

"Очистити історію": дивіться трейлер

"Тільки звірі"

Жанр – драма, детективний трилер

Рейтинг IMDb – 7,0

Під час завірюхи в околицях альпійського поселення зникає багата французка Евелін Дюка. Виявляється, що до справи якимось чином причетні одразу кілька людей. Зокрема, фермер зі своєю дружиною, молода офіціантка, місцевий відлюдник та аферист. Упродовж стрічки автори фільму "Тільки звірі" розкриють складну детективну справу та покажуть, які таємниці приховує кожен з героїв.

"Тільки звірі": дивіться трейлер

"ДНК"

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 5,8

У центрі фільму "ДНК" – здавалось би, звичайна жінка Неж, яка після смерті дідуся намагається дослідити своє походження завдяки генетичному тесту. Вона дізнається, що її корені беруть початок з Алжиру. Тому Неж робить все для того, щоб возз'єднатись з родиною по лінії дідуся та пізнати саму себе.

"ДНК": дивіться трейлер

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"Правда"

Жанр – сімейна драма

Рейтинг IMDb – 6,5

А от у фільмі "Правда" сюжет побудований довкола стосунків французької кінозірки Фаб'єн та її доньки, яка тільки переїхала до неї у Париж. Коли довкола панує атмосфера романтики, головна героїня пише та публікує свої мемуари "Правда". Книга викликає жваві дискусії між родичками, адже донька не бачить в них достовірних фактів та вважає вигадкою.

Стосунки стають ще напруженішими, коли Фаб'єн отримує нову роль в кіно, яка дуже нагадує її реальність.

"Правда": дивіться трейлер

"Відчайдушні втікачі"

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 7,3

А завершити добірку французького кіно вирішили комедією "Відчайдушні втікачі". Тут головна героїня – Сьюзі, яка дізнається про смертельну хворобу. І якщо інші б засмутились, красуня починає жити на повну, втілюючи найбожевільніші забаганки у компанії двох дивних чоловіків.

"Відчайдушні втікачі": дивіться трейлер