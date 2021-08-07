Конец лета, начало осени – время громких блокбастеров, хороров, комиксов и фантези. Это особое время для уютных летних вечеров с привкусом осенней прохлады. Окунитесь в приятную атмосферу просмотра романтического кино с любимым человеком или другом. Подборка романтического кино на Кино 24.

Жанровое многообразие – особенное: от нового эротического блокбастера до комедии с элементами фантастики, от экранизаций современных бестселлеров до истории о создании одного из главных символов всех влюбленных Эйфелевой башни в Париже. Эксклюзивную подборку романтических кинопремьер сезона передали представители компании "Вольга Украина".

Читайте также Самые интересные премьеры августа 2021, которых ждет весь мир

5 главных романтических кинопремьер сезона

"Последнее письмо от моего любимого"

Где смотреть: Netflix, уже есть в подписке

В главных ролях: Фелисити Джонс, Шейлин Вудли

"Последнее письмо от моего любимого" – экранизация одноименного романа Джоджо Мойес, писательницы в жанре романтической драмы, которая прославилась благодаря роману "До встречи с тобой". В фильме пересекаются две линии времени: современность и яркие 60-е: Джонс играет молодую амбициозную журналистку, которая получила романтическое письмо и намерена узнать одну удивительную историю. Вудли исполнила роль богатой замужней светской львицы, которая находит, казалось бы, настоящую любовь.

"Последнее письмо от моего возлюбленного" 2021: смотрите трейлер

"НЕидеальный мужчина"

в кинотеатрах с 5 августаДэн Стивенс, Марен Эггерт

Фантастический фильм, полный теплой и романтической атмосферой: танцы, свечи, ужины и пробежки по полю. Британский актер Дэн Стивенс сыграет Тома – прекрасного андроида, в теории – созданного и откалиброванного для Альмы, ученой, находящейся в тестовой группе, которая должна определить могут ли роботы жить среди людей и составить пару для одиноких. Но, конечно же, Альма окажется слишком непредсказуемой, а ее робот – очень настойчивым, вежливым, и способным к саморазвитию.

"НЕидеальный мужчина" 2021: смотрите трейлер

К теме Жена хочет секса с мужем-роботом в новом фрагменте комедии "НЕидеальный мужчина"

"После падения"

в кинотеатрах, со 2 сентябряДжозефин Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Ченс Пердомо, Ариэль Кеббел, Мира Сорвино

Экранизация бестселлера американской писательницы Анны Тодд отличается от других романтических лент своими горячими сексуальными сценами. История рассказывает о непростых отношениях молодых людей Тессы Янг и Хардина Скотта, которые не могут друг без друга, но ревность мешает им довериться. В то же время, у семей каждого из героев в шкафу хранится не один скелет. Разделит это влюбленных еще больше или наоборот их сблизит?

"После падения" 2021: смотрите трейлер

"Эйфель"

Где смотреть: в кинотеатрах, с 7 октября

В главных ролях: Ромен Дюрис, Эмма Маккей

История создания самого известного символа романтики в Париже – это, конечно же, тоже история любви. Как и в свое время с Евой Грин – для многих поклонников Эммы ее наполовину французское происхождение и идеальное знание языка – стали большим сюрпризом. По сюжету фильма, Гюстав Эйфель – прославленный архитектор и инженер, недавно вернулся из Нью-Йорка, где работал над Статуей Свободы и мечтает о строительстве первой подземки в Париже. Зато на него давит правительство с идеей о возведении чего-то необычного к мировой выставке. Эйфель не хочет этого делать, пока не встречает прекрасную Эдриенн – роковую женщину из своего прошлого. Теперь он построит мечту и навсегда изменит облик Парижа и всей Франции.

"Эйфель" 2021: смотрите трейлер

"Личная жизнь", второй сезон

HBO MAX (Амедиатека – oll.tv), с 14 октябряУильям Джексон Харпер

HBO задумали шоу, как антологию – один главный герой для каждого сезона, и вы проходите вместе с ним все этапы становления его личной жизни через серию забавных, романтичных, иногда грустных жизненных зарисовок. И если вы не смотрели первую часть – у вас как раз есть достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. В центре первого сезона шоу была очаровательная Дарби в исполнении Анны Кендрик, которая набила немало шишек в поисках своего счастья. Во втором сезоне шоу главным героем романтического сериала станет мужчина в исполнении Уильяма Джексона Харпера. Сильно ли изменится сериал из-за изменения гендера главного героя? Создатели обещают, что атмосфера останется такой, какой была.

"Личная жизнь", второй сезон 2021: смотрите трейлер