"Пятница, 13-е": все части жуткого фильма для мистического вечера

Пятница 13-е – мистическая дата, пугающая многих людей. В 2023 году этот день пришелся на январь. Голливудские режиссеры умеют ошеломлять даже тех, кто любит просматривать ужастики. Если вы не знаете, что посмотреть вечером и ищете полоскающую нервы ленту, то наша подборка именно для вас.

Джейсон Вурхиз – самый безжалостный маньяк в истории мирового кинематографа. Пятница 13 - именно тот день, когда о нем стоит вспомнить. Если вы еще не видели этого мужчину в хоккейной маске, то подборка 24 Канала, посвященная мистической дате именно для вас. Далее узнайте все 12 частей жуткого фильма "Пятница, 13-е".

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"Пятница, 13-е" (1980)

В летнем лагерь умирает мальчик Джейсон. Его убийцу так и не нашли. Через 12 лет после этого инцидента один за другим убивают детей, которые приехали в лагерь, чтобы навести порядок. Джейсон родился 13 числа, и именно в этот день начинаются жестокие убийства. Вы удивитесь, кто и почему убивает детей.

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"Пятница, 13-е, часть 2" (1982)

Здесь Джейсон впервые предстанет перед зрителями как убийца. Вместо знаменитой маски он имеет на голове мешок, но остается таким же жутким для своих жертв и вожатых детского лагеря.

"Пятница, 13-е, часть 2": смотрите трейлер онлайн 18+

"Пятница, 13-е, часть 3" (1983)

В 3-й части франшизы Голливуд показал классический вид знаменитого маньяка. Джейсон примерил хоккейную маску, которая придает его виду еще больше жуткости. Хотя в этой части показывают многих новых персонажей, но главной неожиданностью станет возвращение одного из героев дебютной ленты.

"Пятница, 13-е, часть 3": смотрите трейлер онлайн 18+

"Пятница, 13-е: Последняя глава" (1984)

В "Последней главе" создатели "Пятницы, 13-го" показали Томми Джарвиса, который станет одним из главных персонажей нескольких последующих частей. Также в убийствах теперь еще больше жестокости.

"Пятница, 13-е: Последняя глава": смотрите трейлер онлайн 18+

"Пятница, 13-е: Новое начало" (1985)

Образ маньяка Джейсона стал культовым, поэтому создатели франшизы решили не останавливаться на четырех частях, как это планировали в начале.

В "Новом начале" самого Джейсона нет, но его всегда видит в галлюцинациях главный герой Томми Джарвис. В его же городе маньяка заменяет убийцу-имитатор. Отметим, что в этой части больше сцен жестокости и эротики, чем в предыдущих.

"Пятница, 13-е: Новое начало": смотрите онлайн трейлер 18+

"Пятница, 13-е: Джейсон жив" (1986)

В этой части хоррора объединили все атрибуты 80-х: хард-роковый саундтрек от Элиса Купера, игру популярного актера Тома Мэтьюса, а также неустанный поток насилия. Зрителей ожидает и возвращение Джейсона, который с жаждой мести берется за дело. Маньяк использует весь арсенал своего оружия.

"Пятница, 13-е: Джейсон жив": смотрите трейлер онлайн 18+

"Пятница, 13-е: Новая кровь" (1988)

"Пятница, 13-е: Новая кровь" – один из самых мрачных и атмосферных фильмов из этой серии. В ней рассказывают о дуэли Джейсона и девочек с телекинетическими способностями, чувствуется постоянное приближение смерти. Поэтому на экране максимально изобразили спецэффекты и убийства.

"Пятница, 13-е: Новая кровь": смотрите трейлер онлайн 18+

"Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Мангеттен" (1989)

Авторы фильма решили поэкспериментировать и отправили жестокого маньяка на круизный лайнер. Безжалостный убийца попадает в Нью-Йорк и начинает охоту на жертв в Манхэттене.

"Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Мангеттен": смотрите онлайн трейлер 18+

"Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад" (1993)

9 часть, вышедшая на экраны в 1993 году, принадлежит New Line Cinema, которая приобрела права на экранизацию в Paramount. Новые владельцы попытались совершить ребрендинг сюжета, но он оказался провальным. Создатели хоррора захотели объяснить зрителям, почему Джейсон Вурхиз всегда остается в живых. Они связали его историю с паразитом мистического происхождения, переходящего от человека к человеку.

"Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад": смотрите трейлер онлайн 18+

"Джейсон Икс" (2001)

В этой ленте сделали ставку на главного героя. Однако, несмотря на убийства, Джейсон столкнется с женским андроидом КМ-14.

"Джейсон Икс": смотрите трейлер онлайн 18+

"Фредди против Джейсона" (2003)

Эту часть называют одну из самых удачных во франшизе "Пятница, 13-е". Режиссеру Ронни Юю удалось удержать баланс между страшным и комическим. Также он сравнил силы двух культовых маньяков – Джейсона и Фредди Крюгера.

"Фредди против Джейсона": смотрите трейлер онлайн 18+

"Пятница, 13-е" (2009)

В конце 2000-х права на фильмы снова перешли студии Paramount. В заключительной части авторы вернули главного героя в детский лагерь у Хрустального озера, откуда все началось. Сюжет перекликается с первыми тремя частями, но остается самобытной историей Джейсона. В этом хорроре соединены красивые герои и кровавые убийства.

"Пятница, 13-е": смотрите трейлер онлайн 18+