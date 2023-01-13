Джейсон Вурхіз – найбезжальніший маніяк в історії світового кінематографа. П'ятниця 13-е – саме той день, коли про нього варто згадати. Якщо ви ще не бачили цього чоловіка в хокейній масці, то наша добірка, присвячена містичній даті, саме для вас. Далі дізнайтеся про всі 12 частин моторошного фільму "П'ятниця, 13-е".

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"П'ятниця, 13-е" (1980)

У літньому таборі помирає хлопчик Джейсон. Його вбивцю так і не знайшли. Через 12 років після цього інциденту один за одним вбивають дітей, які приїхали у табір, щоб навести порядок. Джейсон народився 13 числа і саме у цей день починаються жорстокі вбивства. Ви здивуєтеся, хто та чому вбиває дітей.

"П'ятниця, 13-е": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е, частина 2" (1982)

Тут Джейсон вперше постане перед глядачами як вбивця. Замість знаменитої маски він має на голові мішок, але залишається таким же моторошним для своїх жертв і вожатих дитячого табору.

"П'ятниця, 13-е, частина 2": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е, частина 3" (1983)

У 3 частині франшизи Голлівуд показав класичний вигляд знаменитого маніяка. Джейсон приміряв хокейну маску, яка додає його вигляду ще більше моторошності. Хоча у цій частині показують багато нових персонажів, але головною несподіванкою стане повернення одного з героїв дебютної стрічки.

"П'ятниця, 13-е, частина 3": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Остання глава" (1984)

В "Останній главі" творці "П'ятниці, 13-ого" показали Томмі Джарвіса, який стане одним з головних персонажів кількох наступних частин. Також у вбивствах тепер є ще більше жорстокості.

"П'ятниця, 13-е: Остання глава": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Новий початок" (1985)

Образ маніяка Джейсона став культовим, тому творці франшизи вирішили не зупинятися на чотирьох частинах, як це планували на початку.

У "Новому початку" самого Джейсона немає, але його завжди бачить в галюцинаціях головний герой Томмі Джарвіс. У його ж місті маніяка замінює вбивця-імітатор. Зазначимо, що в цій частині більше сцен жорстокості та еротики, ніж у попередніх.

"П'ятниця, 13-е: Новий початок": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Джейсон живий" (1986)

У цій частині хоррору поєднали всі атрибути 80-их: хард-роковий саундтрек від Еліса Купера, гру популярного актора Тома Метьюса, а також невпинний потік насильства. На глядачів очікує й повернення Джейсона, який з жагою помсти береться до справи. Маніяк використає весь арсенал своєї зброї.

"П'ятниця, 13-е: Джейсон живий": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Нова кров" (1988)

"П'ятниця, 13-е: Нова кров" – один з найбільш похмурих та атмосферних фільмів із цієї серії. У ній розповідають про дуель Джейсона та дівчаток з телекінетичними здібностями, відчувається постійне наближення смерті. Тому на екрані максимально зобразили спецефекти та вбивства.

"П'ятниця, 13-е: Нова кров": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Джейсон штурмує Мангеттен" (1989)

Автори стрічки вирішили поекспериментувати і відправили жорстокого маніяка на круїзний лайнер. Безжальний вбивця потрапляє до Нью-Йорка та починає полювання на жертв у Мангеттені.

"П'ятниця, 13-е: Джейсон штурмує Мангеттен": дивіться трейлер онлайн 18+

"Остання п'ятниця. Джейсон відправляється в пекло" (1993)

9 частина, яка вийшла на екрани у 1993 році, належить New Line Cinema, яка придбала права на екранізацію у Paramount. Нові власники спробували зробити ребрендинг сюжету, але він виявився провальним. Творці хоррору захотіли пояснити глядачам, чому Джейсон Вурхіз завжди залишається живим. Вони пов'язали його історію з паразитом містичного походження, який переходив від людини до людини.

"Остання п'ятниця. Джейсон відправляється в пекло": дивіться трейлер онлайн 18+

"Джейсон Ікс" (2001)

У цій стрічці зробили ставку на головного героя. Однак попри вбивства Джейсон зіткнеться з жіночим андроїдом КМ-14.

"Джейсон Ікс": дивіться трейлер онлайн 18+

"Фредді проти Джейсона" (2003)

Цю частину називають одну з найбільших вдалих у франшизі "П'ятниця, 13-е". Режисерові Ронні Юю вдалося втримати баланс між страшним і комічним. Також він порівняв сили двох культових маніяків – Джейсона та Фредді Крюгера.

"Фредді проти Джейсона": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е" (2009)

Наприкінці 2000-их права на фільми знов перейшли студії Paramount. В завершальній частині автори повернули головного героя до дитячого табору біля Кришталевого озера, звідки все почалося. Сюжет перегукується з першими трьома частинами, але залишається самобутньою історією Джейсона. У цьому хоррорі поєднані красиві герої та криваві вбивства.

"П'ятниця, 13-е": дивіться трейлер онлайн 18+