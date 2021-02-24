От автора "Поймать Кайдаша": в сети презентовали трейлер фильма "Плохие дороги"
Премьера украинского фильма "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит состоится 1 апреля 2021 года. А пока в сети презентовали официальный трейлер драмы.
Источник:24 канал
"Плохие дороги": сюжет и трейлер
Лента "Плохие дороги" является одной из самых ожидаемых украинских премьер 2021 года. А все потому, что именно эта драма получила награду Венецианского кинофестиваля. Кинокритики назвали фильм "самой инновационной лентой в конкурсе" и отдали ее авторам премию Circolo del Cinema di Verona.
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Режиссером "Плохих дорог" является Наталья Ворожбит, хорошо известная зрителям по сериалу "Поймать Кайдаша" и "Киборги". Она разделила свой новый фильм на 5 частей, в каждой из которых рассказала о жителях Донбасса, живущих по обе стороны разграничения.
Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверие, предательство и нарушение личных границ на фоне нарушения границ государственных,
– отметили авторы ленты в описании к видео.
Известно, что сценарий Наталья Ворожбит создавала после поездок в Восточную Украину. Там режиссер собрала немало документальных историй украинском, когда работала над "Киборг".
"Плохие дороги": смотрите трейлер
Актеры фильма "Плохие дороги"
Интересно, что драму сняли после того, как одноименный спектакль уже покорял театральные сцены. Наталья Ворожбит специально не приглашала к съемкам фильма "Плохие дороги" актеров, которые уже вжились в роли главных героев драмы. Поэтому в фильме можно будет увидеть:
- Андрея Лелюх
- Оксану Черкашину
- Игоря Колтовский
- Владимира Гурина
- Сергея Соловьева
- Зою Барановскую
"Я принципиально не брала актеров, которые играют в одноименном спектакле... Большинство актеров фильма не снимались в кино до этого. Я специально хотела, чтобы никого не узнавали и не сравнивали с другими ролями, чтобы было ощущение, что ты подглядывать за реальной жизнью. Мне хотелось, чтобы у них не было типичной актерской внешности. И в результате – актеры нашего фильма очень похожи на обычных людей. Мне много говорили: "О, эта актриса, сыгравшая медсестру, у нас во рту точно такая была", – рассказала Наталья Ворожбит.
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