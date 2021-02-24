Премьера украинского фильма "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит состоится 1 апреля 2021 года. А пока в сети презентовали официальный трейлер драмы.

"Плохие дороги": сюжет и трейлер

Лента "Плохие дороги" является одной из самых ожидаемых украинских премьер 2021 года. А все потому, что именно эта драма получила награду Венецианского кинофестиваля. Кинокритики назвали фильм "самой инновационной лентой в конкурсе" и отдали ее авторам премию Circolo del Cinema di Verona.

Смотрите также Как снималось "Водитель свадьбы 3": сеть рассмешил ролик закулисья проекту

Режиссером "Плохих дорог" является Наталья Ворожбит, хорошо известная зрителям по сериалу "Поймать Кайдаша" и "Киборги". Она разделила свой новый фильм на 5 частей, в каждой из которых рассказала о жителях Донбасса, живущих по обе стороны разграничения.

Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверие, предательство и нарушение личных границ на фоне нарушения границ государственных,

– отметили авторы ленты в описании к видео.

Известно, что сценарий Наталья Ворожбит создавала после поездок в Восточную Украину. Там режиссер собрала немало документальных историй украинском, когда работала над "Киборг".

"Плохие дороги": смотрите трейлер

Актеры фильма "Плохие дороги"

Интересно, что драму сняли после того, как одноименный спектакль уже покорял театральные сцены. Наталья Ворожбит специально не приглашала к съемкам фильма "Плохие дороги" актеров, которые уже вжились в роли главных героев драмы. Поэтому в фильме можно будет увидеть:

Андрея Лелюх

Оксану Черкашину

Игоря Колтовский

Владимира Гурина

Сергея Соловьева

Зою Барановскую