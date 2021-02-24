Прем'єра українського фільму "Погані дороги" від режисерки Наталки Ворожбит відбудеться 1 квітня 2021 року. А поки у мережі презентували офіційний трейлер драми.

"Погані дороги": сюжет і трейлер

Стрічка "Погані дороги" є однією з найочікуваніших українських прем'єр 2021 року. А все тому, що саме ця драма виборола нагороду Венеційського кінофестивалю. Кінокритики назвали фільм "найбільшою інноваційною стрічкою в конкурсі" та віддали її авторам премію Circolo del Cinema di Verona.

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Режисеркою "Поганих доріг" є Наталка Ворожбит, добре відома глядачам за серіалом "Спіймати Кайдаша" і "Кіборги". Вона розділила свій новий фільм на 5 частин, в кожній з яких розповіла про жителів Донбасу, які живуть по дві сторони розмежування.

П'ять розбитих доріг. П'ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних,

– зазначили автори стрічки в описі до відео.

Відомо, що сценарій Наталка Ворожбит створювала після поїздок у Східну Україну. Там режисерка зібрала чимало документальних історій українців, коли працювала над "Кіборгами".

"Погані дороги": дивіться трейлер

Актори фільму "Погані дороги"

Цікаво, що драму зняли після того, як однойменний спектакль вже підкорював театральні сцени. Наталка Ворожбит спеціально не запрошувала до зйомок фільму "Погані дороги" акторів, які вже вжились у ролі головних героїв драми. Відтак у фільмі можна буде побачити:

Андрія Лелюха

Оксану Черкашину

Ігоря Колтовського

Володимира Гуріна

Сергія Соловйова

Зою Барановську

"Я принципово не брала акторів, які грають в однойменному спектаклі… Більшість акторів фільму не знімались у кіно до цього. Я спеціально хотіла, щоб нікого не впізнавали і не порівнювали з іншими ролями, щоб було відчуття, що ти підглядаєш за реальним життям. Мені хотілося, щоб у них не було типової акторської зовнішності. І в результаті – актори нашого фільму дуже схожі на звичайних людей. Мені багато говорили: "О, ця акторка, яка зіграла медсестру, у нас в роті точно така була", – розповіла Наталка Ворожбит.