Церемония Goya Awards-2021 отгремела в Испании 6 марта. Ведущими грандиозного шоу стали актер Антонио Бандерас и журналистка Мария Касадо. Именно они объявили лауреатов международной премии Goya Awards-2021.

Кинопремия Goya Awards является одной из самых громких событий Испании. Уже 35-й год подряд организаторы устраивают торжественное объявление ее результатов. Среди приглашенных гостей мероприятия не только представители киноиндустрии, которые претендуют на премию, но и король Испании Филипп VI и его очаровательная жена Летиция.

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Пандемия коронавируса повлияли на кинособытия: организаторы учли рекомендации ВОЗ и карантинные правила. Кроме этого, во второй раз вручения Goya Awards решили провести в театре Сохо, что в Малаге. Именно этот испанский город является родным для Антонио Бандераса, поэтому актер охотно присоединился к торжественной церемонии.

Но главной интригой вечера оставалось вопрос: "Кто же победил на Goya Awards 2021"? Список лауреатов уже известен, поэтому предлагаем ознакомиться с ним.

Goya Awards 2021: победители премии