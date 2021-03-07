В Испании объявили лауреатов престижной кинопремии Goya Awards-2021
Церемония Goya Awards-2021 отгремела в Испании 6 марта. Ведущими грандиозного шоу стали актер Антонио Бандерас и журналистка Мария Касадо. Именно они объявили лауреатов международной премии Goya Awards-2021.
Источник:Goya Awards
Кинопремия Goya Awards является одной из самых громких событий Испании. Уже 35-й год подряд организаторы устраивают торжественное объявление ее результатов. Среди приглашенных гостей мероприятия не только представители киноиндустрии, которые претендуют на премию, но и король Испании Филипп VI и его очаровательная жена Летиция.
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Пандемия коронавируса повлияли на кинособытия: организаторы учли рекомендации ВОЗ и карантинные правила. Кроме этого, во второй раз вручения Goya Awards решили провести в театре Сохо, что в Малаге. Именно этот испанский город является родным для Антонио Бандераса, поэтому актер охотно присоединился к торжественной церемонии.
Но главной интригой вечера оставалось вопрос: "Кто же победил на Goya Awards 2021"? Список лауреатов уже известен, поэтому предлагаем ознакомиться с ним.
Goya Awards 2021: победители премии
- Лучший фильм – "Школьницы" (Schoolgirls)
- Лучший режиссер – Сальвадор Кальво"Аду" (Adú)
- Лучший новый режиссер – Пилар Паломеро "Школьницы" (Schoolgirls)
- Лучший актер – Марио Касас "Пересечь черту" (Cross the Line)
- Лучшая актриса – Патрисия Лопес Арнаис, "Ане пропала без вести" (Ane Is Missing)
- Лучший актер второго плана – Альберто Сан-Хуан, "Люди наверху" (The People Upstairs)
- Лучшая актриса второго плана – Натали Поза, "Свадьба Розы" (Rosa's Wedding)
- Лучший новый актер – Адам Нуру, "Аду" (Adú)
- Лучшая новая актриса – Джоне Ласпюр, "Ане пропала без вести" (Ane Is Missing)
- Лучший оригинальный сценарий – Пилар Паломеро, "Школьницы" (Schoolgirls)
- Лучший адаптированный сценарий – Давид Перес Саньудо и Марина Парис Пулидо "Ане пропала без вести" (Ane Is Missing)
- Лучший иностранный фильм на испанском языке – "Воспоминания о моем отце" (Memories of My Father), Колумбия
- Лучший европейский фильм – "Отец" (The Father)
- Лучший документальный фильм – "Год открытия" (The Year of the Discovery)
- Лучший анимационный фильм – "Туру, чудо-курица" (Turu, the Wacky Hen)
- Лучшая песня – Rozalén, La Sonora Santanera – "Que No, Que No", "Свадьба Розы" (Rosa's Wedding)
- Лучшая оригинальная музыка – "Ковен" (Coven) Аранзасу Каллеха и Майте Арроитахауреги "Ковен"
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