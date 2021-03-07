Церемонія Goya Awards-2021 відгриміла в Іспанії 6 березня. Ведучими грандіозного шоу стали актор Антоніо Бандерас та журналістка Марія Касадо. Саме вони оголосили лауреатів міжнародної премії Goya Awards-2021.

Кінопремія Goya Awards є однією з найгучніших подій Іспанії. Вже 35-ий рік поспіль організатори влаштовують урочисте оголошення її результатів. Серед запрошених гостей заходу завжди є не тільки представники кіноіндустрії, які претендують на відзнаку, але й король Іспанії Філіп VI та його чарівна дружина Летиція.

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Пандемія коронавірусу повпливала на кіноподію: організатори врахували рекомендації ВООЗ та карантинні правила. Окрім цього, вдруге вручення Goya Awards вирішили провести у театрі Сохо, що в Малазі. Саме це іспанське місто є рідним для Антоніо Бандераса, відтак актор залюбки долучився до урочистої церемонії.

Та головною інтригою вечора залишалось питання: "Хто ж виборов перемогу Goya Awards 2021"? Список лауреатів вже відомий, тож пропонуємо ознайомитись з ним.

Goya Awards 2021: переможці премії