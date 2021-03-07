В Іспанії оголосили лауреатів престижної кінопремії Goya Awards-2021
Церемонія Goya Awards-2021 відгриміла в Іспанії 6 березня. Ведучими грандіозного шоу стали актор Антоніо Бандерас та журналістка Марія Касадо. Саме вони оголосили лауреатів міжнародної премії Goya Awards-2021.
Джерело:Goya Awards
Кінопремія Goya Awards є однією з найгучніших подій Іспанії. Вже 35-ий рік поспіль організатори влаштовують урочисте оголошення її результатів. Серед запрошених гостей заходу завжди є не тільки представники кіноіндустрії, які претендують на відзнаку, але й король Іспанії Філіп VI та його чарівна дружина Летиція.
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Пандемія коронавірусу повпливала на кіноподію: організатори врахували рекомендації ВООЗ та карантинні правила. Окрім цього, вдруге вручення Goya Awards вирішили провести у театрі Сохо, що в Малазі. Саме це іспанське місто є рідним для Антоніо Бандераса, відтак актор залюбки долучився до урочистої церемонії.
Та головною інтригою вечора залишалось питання: "Хто ж виборов перемогу Goya Awards 2021"? Список лауреатів вже відомий, тож пропонуємо ознайомитись з ним.
Goya Awards 2021: переможці премії
- Найкращий фільм – "Школярки" (Schoolgirls)
- Найкращий режисер – Сальвадор Кальво "Аду" (Adú)
- Найкращий новий режисер – Пілар Паломеро "Школярки" (Schoolgirls)
- Найкращий актор – Маріо Касас "Перетнути межу" (Cross the Line)
- Найкраща акторка – Патрісія Лопес Арнаїс, "Ане пропала безвісти" (Ane Is Missing)
- Найкращий актор другого плану – Альберто Сан-Хуан, "Люди нагорі" (The People Upstairs)
- Найкраща акторка другого плану – Наталі Поза, "Весілля Рози" (Rosa's Wedding)
- Найкращий новий актор – Адам Нуру, "Аду" (Adú)
- Найкраща нова акторка – Джона Ласпюр, "Ане пропала безвісти" (Ane Is Missing)
- Найкращий оригінальний сценарій – Пілар Паломеро, "Школярки" (Schoolgirls)
- Найкращий адаптований сценарій – Давид Перес Саньудо і Марина Паріс Пулідо "Ане пропала безвісти" (Ane Is Missing)
- Найкращий іноземний фільм іспанською мовою – "Спогади про мого батька" (Memories of My Father), Колумбія
- Найкращий європейський фільм – "Батько" (The Father)
- Найкращий документальний фільм – "Рік відкриття" (The Year of the Discovery)
- Найкращий анімаційний фільм – "Диво-курка" (Turu, the Wacky Hen)
- Найкраща пісня – Rozalén, La Sonora Santanera – "Que No, Que No", "Весілля Рози" (Rosa's Wedding)
- Найкраща оригінальна музика – Аранзас Каллеха і Майте Арроітахаурегі, "Ковен" (Coven)
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