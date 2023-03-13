Победители Оскара-2023: все лауреаты главной кинопремии Голливуда
95-я церемония награждения Оскар-2023 состоялась 13 марта. Кто стал лауреатом престижнейшей кинопремии Голливуда – узнайте на Кино 24.
На красной дорожке Оскара звезды начали появляться в 1:00 по Киеву, а сама церемония награждения состоялась в 2:00. В ходе мероприятия выбрали победителей в 24 номинациях.
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Съемки кинособытия происходили в знаменитом Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Украинцы имели возможность посмотреть трансляцию Оскара на телеканале Суспильне.
Победители Оскара-2023
Лучший фильм – "Всё везде и сразу"
Лучший актер – Брендан Фрейзер ("Кит")
Лучшая актриса – Мишель Ео ("Всё везде и сразу")
Лучшая мужская роль второго плана – Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу")
Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу")
Лучший режиссер – Дэни Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")
Лучший международный художественный фильм – Германия, "На Западном фронте без перемен"
Лучший игровой короткометражный фильм – "Ирландское прощание"
Лучший документальный фильм – "Навальный"
Лучший документальный короткометражный фильм – "Заклинатели слонов"
Лучший анимационный полнометражный фильм – "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Мальчик, крот, лиса и лошадь"
Лучшая работа художника-постановщика – "На Западном фронте без перемен"
Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Путь воды"
Лучший оригинальный сценарий – "Всё везде и сразу"
Лучший адаптированный сценарий – "Женщины говорят"
Лучший звук – "Топ Ган: Меверик"
Лучшая музыка (оригинальная партитура) – "На Западном фронте без перемен"
Лучшая музыка (оригинальная песня) – Naatu Naatu / "RRR"
Лучший монтаж фильма – "Всё везде и сразу"
Лучшая операторская работа – "На Западном фронте без перемен"
Лучший грим – "Кит"
Лучший дизайн костюма – "Черная пантера: Ваканда навсегда"