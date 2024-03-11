А певица Билли Айлиш забрала статуэтку за лучшую песню к фильму. На сцене Оскара выступил и украинский режиссер Мстислав Чернов, работа которого победила в номинации "Лучший документальный фильм".
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Церемония награждения состоялась в Dolby Theatre, который расположен в Лос-Анджелесе. Второй год подряд у украинцев была уникальная возможность смотреть прямой эфир на Супильне Культура, поскольку телеканал получил эксклюзивное право на трансляцию. Полный список победителей во всех номинациях – узнавайте далее на Кино 24.
Победители Оскара-2024
Лучший фильм – "Оппенгеймер"
Лучший актер – Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
Лучшая актриса – Эмма Стоун, "Бедные-несчастные"
Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
Лучший режиссер – Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"
Лучший международный художественный фильм – "Зона интереса"
Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"
Лучший документальный короткометражный фильм – "Последняя мастерская"
Лучший анимационный полнометражный фильм – "Мальчик и цапля"
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучшая работа художника-постановщика – "Бедные-несчасные"
Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла: Минус один"
Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения"
Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво"
Лучший звук – "Зона интереса"
Лучшая музыка (оригинальная партитура) – "Оппенгеймер"
Лучшая музыка (оригинальная песня) – What Was I Made For? ("Барби")
Лучший монтаж фильма – "Оппенгеймер"
Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"
Лучший грим – "Бедные-несчасные"
Лучший дизайн костюма – "Бедные-несчастные".