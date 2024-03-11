А співачка Біллі Айліш забрала статуетку за найкращу пісню до фільму. На сцені Оскара виступив й український режисер Мстислав Чернов, робота якого перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм".
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Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre, що розташований у Лос-Анджелесі. Другий рік поспіль в українців була унікальна можливість дивитися прямий ефір на Суспільне Культура, оскільки телеканал отримав ексклюзивне право на трансляцію. Повний список переможців у всіх номінаціях – дізнавайтеся далі на Кіно 24.
Переможці Оскара-2024
Найкращий фільм – "Оппенгеймер"
Найкращий актор – Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"
Найкраща акторка – Емма Стоун, "Бідолашні створіння"
Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
Найкраща акторка другого плану – Давайн Джой Рендольф, "Залишені"
Найкращий режисер – Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"
Найкращий міжнародний художній фільм – "Зона інтересу"
Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"
Найкращий документальний короткометражний фільм – "Остання майстерня"
Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Хлопчик і чапля"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"
Найкраща робота художника-постановника – "Бідолашні створіння"
Найкращі візуальні ефекти – "Годзілла: Мінус один"
Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння"
Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво"
Найкращий звук – "Зона інтересу"
Найкраща музика (оригінальна партитура) – "Оппенгеймер"
Найкраща музика (оригінальна пісня) – What Was I Made For? ("Барбі")
Найкращий монтаж фільму – "Оппенгеймер"
Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"
Найкращий грим – "Бідолашні створіння"
Найкращий дизайн костюма – "Бідолашні створіння"