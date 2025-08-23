Кино 24 собрали список этих наград и отличий, о которых должен знать каждый украинец. От оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе" до многих других престижных побед, которыми стоит гордиться.

Какие кинонаграды получила Украина за время Независимости?

Часто украинский кинематограф недооценивают, считая, что до международных кинопроектов нашим лентам еще очень далеко. Но это всего лишь ошибочный стереотип.

Украинское кино постепенно вышло на новый уровень и уже сегодня участвует в очень достойных номинациях и завоевывает престижные кинонаграды в мире. Вот список тех кинонаград, которыми точно стоит гордиться украинцам:

Победа на премии Оскар. "20 дней в Мариуполе" получил награду в 2024 году в номинации "Лучший документальный фильм".

"Земля голубая, будто апельсин" получил награду за лучшую режиссуру в категории мировой документалистики на американском кинофестивале "Sundance Film Festival".

3. "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил премию BAFTA.

Документальный фильм "Фарфоровая война" получил премию Гильдии режиссеров Америки как лучший документальный фильм. Кроме этого лента была номинирована на Оскар-2025.

В июле 2023 года на анимационном фестивале "Cartoon Club" в Римини фильм "Мавка. Лесная песня" получил награду "Cartoon Club Award for the Environment"

"Памфир" получил главный приз международного кинофестиваля в Каире

Фильм "Атлантида" победил на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты".

И это точно только начало тех побед, которые украинское кино принесло нашему государству. Впереди еще много номинаций, наград и отличий, которые объединят сердца всех киноманов из Украины в один ритм.