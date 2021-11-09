По сюжету аферист Тедди Мурретто (Фрэнк Грилло), преследуемый киллером Бобом Виддиком (Джерард Батлер), нападает на новичка женщину-копа, чтобы его посадили за решетку, чтобы там найти убежище от неизбежной опасности. Ему больше некуда бежать. Однако участок полиции в маленьком городке становится полем боя для профессионального убийцы и только вышедшей на работу полицейской.

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Интервью с Джерардом Батлером и Алексис Лаудер о фильме "Хороший, плохой, коп"

Джерард, расскажите о фильме "Хороший, плохой, коп" и о своем герое Бобе Виддике? Как бы вы его описали?

Джерард Батлер: Во-первых, Боб Виддик – наемный убийца. Он один из тех, кто находится на вершине пищевой цепочки. И ему необходимо поддерживать свою репутацию. Боб очень грубо и взвешенно планирует каждое убийство. Чем больше вызов, тем увлекательнее для него дело.

Кроме того, он считает, что оказывает человечеству услугу. Ведь убивает тех, кто, по его мнению, не стоит жизни – слабых и коррумпированных. Его главная задача в фильме – "убрать" Тедди Маретто, человека, на которого, похоже, охотится половина криминального мира. Чтобы скрыться от преследователей, Тедди делает так, что его арестовывают. И мой герой Виддик следует за ним. И выходит очень интересная завязка. Тедди думает, что он сейчас в безопасности, но это не так. Эта вся история превращается в противостояние между ними двумя и молодой полицейской.

Алексис, что вас привлекло в роли Валери Янг? Расскажите, понравилось ли вам играть героиню с таким сильным и устойчивым характером?

Алексис Лаудер: Валери – молодая полицейская, стремящаяся восстановить торжество закона и порядка после того, как Виддик и Маретто попадают в отделение и становятся причиной настоящего беспорядка. Когда я узнала, что Джерард Батлер, Фрэнк Грилло и Джо Карнаган присоединились к проекту, то не могла поверить, что они хотят пригласить меня на прослушивание, Алексис Лаудер (улыбается).

Я была в таком восторге от сценария и осознания того, что мне нужно будет так многому научиться для этой роли. Ведь актеру нужно всегда развиваться, получать новые навыки. Работа над фильмом и возникшая между героями химия – это очень круто.

Почему, по вашему мнению, этот фильм стоит посмотреть именно на большом экране?

Алексис Лаудер: Кинотеатральный опыт, безусловно, важен, потому что он имеет большое влияние. Этот фильм был так круто снят, в нем так много экшена, что его обязательно нужно смотреть в кино. Особенно когда речь идет о тех моментах, когда Валери пытается понять, что происходит. Во время сцены с допросом аудитория будет чувствовать, будто она там, в фильме. И именно такие эффекты присутствия – это основа кинотеатрального опыта.

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Джерард Батлер: Это настолько кинематографически и стильно! Большой экран, только большой экран!

Кроме того, "Хороший, плохой, коп" – невероятно энергичный, чудаковатый, а порой может вас возмутить. Его герои настолько необычны, что просто "выпрыгивают" на тебя из экрана. Кроме того, лента очень напряженная и полна сюрпризов, ты буквально сжимаешь кулаки все время. Смотреть фильм в зале со многими людьми – это действительно особый опыт и возможность максимально погрузиться в историю.

"Хороший, плохой, коп" 2021: смотрите украинский трейлер