О чем рассказывает эксклюзивный фрагмент
В ролике режиссер, продюсеры и актеры рассказывают о фильме "Вечные". В то же время в кадре появляются закулисные ленты, нам показывают как снимали сериал и эксклюзивные фрагменты из фильма.
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Почему вы не остановили Таноса, все остальные войны? Мы не вмешиваемся в человеческие конфликты, лишь защищаем от Девиантов,
– такими словами начинается ролик.
Факты о "Вечных"
- Кевин Файги, продюсер: "В вечных речь идет о зарождении Вселенной Marvel как таковой. "Вечные – настоящие супергерои, их легко запомнить. Однако как семья – они далеки от идеала. Все это должным образом упорядочила обладательница премии Оскар Хлоя Чжао. "Вечные" – это не что иное, как глобальное переосмысление всей Вселенной Marvel";
- Нейт Мур, продюсер: "События фильма происходят в мире после 4-й части "Мстителей";
- Джемма Чан, Серси: "Пятеро из Вечных мыслители, а остальные пятеро – необычайной силы воины. Это действительно эпический, всеобъемлющий фильм, масштабы которого впечатляют";
- Хлоя Чжао, режиссер: "С Вечными мы отправляемся в эмоциональное путешествие, чтобы выяснить кто они и что значит быть человеком";
- Сальма Хаек, Аяк: "Это необычное место, необычные кадры, необычный актерский состав. Это так увлекательно: быть частью чего-то, на самом деле нового";
- Кумэйл Нанджиани, Кинго: "У всех разный вид и разное звучание";
- Анджелина Джоли, Тена: "Многие впервые проявят себя как супергерой".
"Вечные" 2021: смотрите эксклюзивный фрагмент с украинским дубляжом
Что известно о фильме "Вечные"?
- "Вечные" – 26-й фильм Marvel Studios, в котором говорится о 10 бессмертных личностях со сверхчеловеческими силами. Они были на Земле в течение 7000 лет и боролись с Девиантами;
- В Украине премьера "Вечных" состоялась 4 ноября;
- Фильм получил неоднозначные отзывы. Как известно, "Вечные" сейчас показывает самый низкий рейтинг от критиков. На Rotten Tomatoes оценка ленты становится все ниже. 29 октября рейтинг от кинокритиков составлял 63 %, а сегодня, 6 ноября, уже 48 %. Но похвалили ленту за необычный подход режиссера Хлои Чжао, масштабность и визуальную составляющую;
- Продюсер Нейт Мур в интервью The Toronto Sun рассказала, что "Вечные", скорее всего, не будут иметь продолжения. Однако, решение еще не приняли;
- К премьере "Вечных" 24 канал подготовил описание каждого персонажа. Напомним, фильм "Вечные" рассказывает о группе героев из далекой галактики, которые защищали людей с давних времен. Когда монструозные существа Девианты, которых считали пропавшими, неожиданно вернулись, вечные вынуждены воссоединиться, чтобы защитить человечество снова;
- В Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане власти запретили транслировать "Вечных" от Marvel в кинотеатрах. Этому поспособствовали ЛГБТ-сцены в ленте. Местные цензоры предложили Disney вырезать сцены интимного характера, однако компания отказалась;
- Анджелина Джоли гордится тем, что Marvel по просьбе стран Персидского залива не согласилась вырезать сцены поцелуя Фастоса и его партнера в фильме "Вечные".
Актеры и роли
- Джемма Чан – Серси;
- Ричард Мэдден – Икарис;
- Сальма Хаек – Аяк;
- Анджелина Джоли – Тена;
- Барри Кеоган – Друиг;
- Кумэйл Нанджиани – Кинго;
- Брайан Тайри Генри – Фастос;
- Дон Ли – Гильгамеш;
- Лорен Ридлофф – Маккари;
- Лия Мак-Хью – Спрайт;
- Хариш Патель – Карун.
"Вечные" 2021: смотрите трейлер к фильму онлайн