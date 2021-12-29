Почему "Не смотрите наверх" так "заходит" украинцам: отзывы сети
Источник:24 канал
Netflix поразил премьерой комедийной политической сатиры с Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип "Не смотрите наверх". Украинцы уже просмотрели фильм и поделились своими впечатлениями в соцсетях. В частности, прокомментировали картину актриса Ирма Витовская и писательница Оксана Забужко. Кто остался пораженным, а для кого это очередная комедия – читайте в материале.
"Наконец-то снят фильм о нашем "коллективном тупике", – так прокомментировала фильм актриса Ирма Витовская. А писательница Оксана Забужко после просмотра "Не смотрите наверх" подчеркнула, что это лучшая американская "черная" комедия, которую она видела со времени Serial Mom.
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Полный текст поста Ирмы Витовской в фейсбуке
"Наконец-то снят фильм о нашем "коллективном тупике"... и комета, словно приговор, куда движется человечество... приговор всей этой нашей "витрине", в которой мы живем... Наш мир летит в жопу... Все быстрее и быстрее... ( это мировая катастрофа и мы не исключение... Хайп, витрина, виртуальное существование, потребительство и деградация образования и культуры... Дезориентированное население в вопросе вкуса, ценностей и сверхзадач, для чего оно... Разрушение продолжается... А до эпохи творения доживут далеко не все (и доживут ли... Фильм – выстрел нам в висок, мат в глаза этому миру, примитизированному и жестокому… Для меня, лучший в ожидании честности от кино, фильм в этом году, наконец об этом прокричавший… Сатира, которая легко и глубоко, попадает в эту всю херню…"
Кадр из фильма "Не смотрите наверх" / Фото из Кинориума
Полный текст поста Оксаны Забужко в фейсбуке
"Если бы вдруг кого-то интересовало мое мнение: Don't Look Up – лучшая американская "черная" комедия, которую я видела со времени Serial Mom: фильм, снятый аккурат так, как если бы у нас оставалось те 6 месяцев и 14 дней, чтобы спасти Землю, и нужно было нажимать на все самые очевидные, самые "лобные" стереотипы, чтобы до каждого дошло.(Лично я целый фильм просмеялась и проплакала вперемежку, но и про этот случай есть своя кнопка стереотипа, помните – после выступления Кейт в утреннем шоу коллега подходит к ее бойфренду: "Слушай, чувак, если тебе нужно, я знаю клевого специалиста по биполярному расстройству"!!!.
(Литература так не сможет: она, при всем своем технологическом демократизме – книга же, вроде бы, доступная всем, какие проблемы, гайз? – для нашей эпохи слишком "барское" искусство: и на его создание, и на усвоение, "чтобы дошло" нужно ВРЕМЯ А собственно время, отведенное нам на мысли и чувства, в современной цивилизации сжимается, как шагреневая кожа. Снимаю шляпу перед Маккеем, он окончательно меня убедил: не ко времени моя Кассандра – пусть киношники визжат во все горло про то, что каких-то 30–40 лет назад визжали человечеству писатели, а наше литературное дело – сосредоточиться на том, чего визуалка не умеет, и никогда не сумеет: на запасании "духовного жирка", который очень скоро всем нам ой, как понадобится – даже если комета Дибиаски не прилетит..."
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Некомпетентность и несуразность власти: еще больше отзывов сети
Однако не все в восторге от сюжета и игры актеров. К примеру, продюсер фильма "Мои мысли тихие" Дмитрий Суханов также просмотрел ленту и не хотел бы рекомендовать ее. Он подчеркнул, что "фильм снят так же немыслимо, как ведут себя главные герои".
Ярина Ключковская рассказала своим друзьям в фейсбуке, что "этот фильм – коллективный манифест против популизма и манипуляций, против подмены реалий эффективной медийной картинкой. И эта искренность выстреливает через экран и цепляет".
Промопродюсер Film.ua назвал "Не смотрите наверх" лучшим фильмом 2021 года. "Абсолютно шедевральное кинотворение, сатирическая трагикомедия, возможно, лучший фильм года согласно моему видению". Дмитрий Майстренко похвалил и операторскую работу: "Камера время от времени выхватывает казалось бы несущественные предметы и детали, снимает под странным углом, но в этом проявляется одна из сил ленты – все мелочи не сами по себе, а в сумме создают удивительно глубокое и насыщенное кинополотно.
Кадр из фильма "Не смотрите наверх" / Фото Кинориума
Сценарий писался именно с событий в Украине: самые ярые киноманы о фильме
- По поводу ленты "Не смотрите наверх". Если даже комедию американцы создали с Армагеддоном в финале, то дела на Земле действительно плохи. Почему-то кажется, что сценарий писался как раз с событий в Украине. Вот как только Ермак засветился в ОПе, так с него и списали образ того мужика в фильме, который постоянно был рядом с президентом. Смотрел ли этот фильм Зеленский и как ему такойв финал? Стоило ли ему лезть на этот пьедестал? Вопросы;
- "С одной стороны – это комедия. А с другой – фильм реально пугает, особенно окончанием. С одной стороны – это сатира. А с другой – мы видим все это вокруг каждый день. Некомпетентность и непутевость власти. Конспирология вместо науки. Позитивное мышление вместо реальности. Лозунги вместо фактов. Уже давно кино не оставляло меня под таким впечатлением";
- "Только вчера посмотрели. Сначала смеялись, потому что пародия на жизнь, а потом смеялись, потому что поняли, что нифига не пародия";
- "Фильм настолько универсален, что ситуацию можно наложить на любую страну или исторический период. Везде, где люди закрывают глаза на очевидные факты, это ведет к неизбежной катастрофе. Поэтому почти сначала было ясно, что хэппи энда не будет, да и он бы все только испортил;
- "Мэрил Стрип шикарно изобразила Трампа. Я когда смотрела, так и видела Трампа, когда он давал пресс-конференции вместе с Энтони Фаучи и другими учеными в начале пандемии".
- "Посмотреть всем обязательно! Футуристический реализм".
Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх" / Фото из Кинориума
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"Не смотрите наверх": актеры, сюжет и трейлер
Интересно что, Леонардо Ди Каприо в фильме появился в необычном для себя образе: с волнистыми волосами, бородой и очках, а его подруга Дженнифер Лоуренс – с рыжими волосами и челкой. Кроме этих актеров в фильме целій фантастический звездный состав, мы увидим: Мэрил Стрип, Джонни Хилла, Ариану Гранде, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт и других.
По сюжету два астронома, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, в ходе исследования поймут, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь смеются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако герои не сдаются.
Сейчас, я считаю, стоит молчать и размышлять,
– говорит Мэрил Стрип на заявление Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс о комете"
"Не смотри наверх" 2021: смотрите второй трейлер