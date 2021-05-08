День памяти и примирения призван напомнить нам, насколько важна ценность человеческой жизни. Мы подготовили подборку лучших фильмов о Второй мировой войне, которые раскрывают разные стороны жизни во время войны: дружбу, любовь, гражданскую преданность и солидарность.
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8 лучших фильмов о Второй мировой войне
1. "Спасти рядового Райана"
Год: 1998
Рейтинг IMDb: 8,6
Оригинальное название: Saving Private Ryan
Картина основана на реальных событиях после внедрения в армии США политики последнего выжившего. Фильм рассказывает историю капитана Джона Миллера, который во время высадки союзных войск в Нормандии планировал отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана.
"Спасти рядового Райана" 1998: смотрите трейлер
Режиссер фильма Стивен Спилберг показывал отснятый материал ветеранам высадки в Нормандии. Во многом именно их консультации помогли детализировать атмосферу фильма.
2. "Перл Харбор"
Год: 2001
Рейтинг IMDb: 6,2
Оригинальное название: Pearl Harbor
События фильма развиваются на военной базе США Перл Харбор. История о двоих лучших друзьях, которые случайно влюбляются в одну и ту же девушку, но судьба забрасывает всех троих на военную базу, когда происходит известное нападение на Перл Харбор японской воздушной армии.
"Перл Харбор" 2001: смотрите трейлер онлайн
3. "Касабланка"
Год: 1942
Рейтинг IMDb: 8,5
Оригинальное название: Casablanca
События фильма разворачиваются в марокканском городе Касабланка во времена Второй мировой войны. Сюжет сосредоточен на внутреннем конфликте человека, которому приходится выбирать между честью и любовью, между необходимостью поступить правильно и любимой.
"Касабланка" 1942: смотрите трейлер онлайн
4. "Тонкая красная линия"
Год: 1998
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригинальное название: The Thin Red Line
Название фильма несет метафорическое объяснение – означает борьбу из последних сил. Так и в фильме: главные герои на фоне вымышленной истории событий Второй мировой войны в Тихом океане борются каждый за свое выживание. Даже птица с подбитым крылом пытается выжить во что бы то ни стало.
"Тонкая красная линия" 1998: смотрите трейлер онлайн
5. "Темные времена"
Год: 2017
Рейтинг IMDb: 7,4
Оригинальное название: Darkest Hour
Лента рассказывает о пребывании Уинстона Черчилля (Гэри Олдман) на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны. События фильма показывают трудный период для Великобритании, тогда как вермахт нацистской Германии прокатился по Западной Европе и угрожал победить Объединенное Королевство.
"Темные времена" 2017: смотрите трейлер онлайн
6. "Ярость"
Год: 2017
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригинальное название: Fury
События фильма рассказывают об окончании Второй мировой войны, когда силы всех войск уже находились на грани истощения. Закаленный в боях сержант "Боевой папаша" командует танковым экипажем из пяти человек. К ним присылают новобранца Нормана Эллисона. Экипаж танка вступает в эпическую схватку с гнетущими силами врага. Они героически пытаются нанести мощный удар в самое сердце нацистской Германии.
"Ярость" 2017: смотрите трейлер онлайн
7. "По соображениям совести"
Год: 2016
Рейтинг IMDb: 8,1
Оригинальное название: Hacksaw Ridge
Фильм рассказывает реальную историю о медике армии США времен Второй Мировой войны Дезмосе Досе (герой был адвентистом седьмого дня), который отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом. После войны Дезмос получил Медаль Почета.
"По соображениям совести" 2016: смотрите трейлер онлайн
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8. "Грейхаунд: Битва за Атлантику"
Год: 2020
Рейтинг IMDb: 7,0
Оригинальное название: Greyhound
История о первых днях участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Международный конвой из 37 кораблей союзников во главе с командующим Эрнестом Краузе пересекает Северную Атлантику, в то время как его преследуют немецкие лодки. Главный герой (Том Хэнкс) вынужден бороться с внутренними демонами, чтобы стать эффективным лидером в трудные времена.
"Грейхаунд: Битва за Атлантику" 2020: смотрите трейлер онлайн