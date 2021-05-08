День памяти и примирения призван напомнить нам, насколько важна ценность человеческой жизни. Мы подготовили подборку лучших фильмов о Второй мировой войне, которые раскрывают разные стороны жизни во время войны: дружбу, любовь, гражданскую преданность и солидарность.

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8 лучших фильмов о Второй мировой войне

1. "Спасти рядового Райана"

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригинальное название: Saving Private Ryan

Картина основана на реальных событиях после внедрения в армии США политики последнего выжившего. Фильм рассказывает историю капитана Джона Миллера, который во время высадки союзных войск в Нормандии планировал отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана.

"Спасти рядового Райана" 1998: смотрите трейлер

Режиссер фильма Стивен Спилберг показывал отснятый материал ветеранам высадки в Нормандии. Во многом именно их консультации помогли детализировать атмосферу фильма.

2. "Перл Харбор"

Год: 2001

Рейтинг IMDb: 6,2

Оригинальное название: Pearl Harbor

События фильма развиваются на военной базе США Перл Харбор. История о двоих лучших друзьях, которые случайно влюбляются в одну и ту же девушку, но судьба забрасывает всех троих на военную базу, когда происходит известное нападение на Перл Харбор японской воздушной армии.

"Перл Харбор" 2001: смотрите трейлер онлайн

3. "Касабланка"

Год: 1942

Рейтинг IMDb: 8,5

Оригинальное название: Casablanca

События фильма разворачиваются в марокканском городе Касабланка во времена Второй мировой войны. Сюжет сосредоточен на внутреннем конфликте человека, которому приходится выбирать между честью и любовью, между необходимостью поступить правильно и любимой.

"Касабланка" 1942: смотрите трейлер онлайн

4. "Тонкая красная линия"

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригинальное название: The Thin Red Line

Название фильма несет метафорическое объяснение – означает борьбу из последних сил. Так и в фильме: главные герои на фоне вымышленной истории событий Второй мировой войны в Тихом океане борются каждый за свое выживание. Даже птица с подбитым крылом пытается выжить во что бы то ни стало.

"Тонкая красная линия" 1998: смотрите трейлер онлайн

5. "Темные времена"

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригинальное название: Darkest Hour

Лента рассказывает о пребывании Уинстона Черчилля (Гэри Олдман) на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны. События фильма показывают трудный период для Великобритании, тогда как вермахт нацистской Германии прокатился по Западной Европе и угрожал победить Объединенное Королевство.

"Темные времена" 2017: смотрите трейлер онлайн

6. "Ярость"

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригинальное название: Fury

События фильма рассказывают об окончании Второй мировой войны, когда силы всех войск уже находились на грани истощения. Закаленный в боях сержант "Боевой папаша" командует танковым экипажем из пяти человек. К ним присылают новобранца Нормана Эллисона. Экипаж танка вступает в эпическую схватку с гнетущими силами врага. Они героически пытаются нанести мощный удар в самое сердце нацистской Германии.

"Ярость" 2017: смотрите трейлер онлайн

7. "По соображениям совести"

Год: 2016

Рейтинг IMDb: 8,1

Оригинальное название: Hacksaw Ridge

Фильм рассказывает реальную историю о медике армии США времен Второй Мировой войны Дезмосе Досе (герой был адвентистом седьмого дня), который отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом. После войны Дезмос получил Медаль Почета.

"По соображениям совести" 2016: смотрите трейлер онлайн

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8. "Грейхаунд: Битва за Атлантику"

Год: 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Оригинальное название: Greyhound

История о первых днях участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Международный конвой из 37 кораблей союзников во главе с командующим Эрнестом Краузе пересекает Северную Атлантику, в то время как его преследуют немецкие лодки. Главный герой (Том Хэнкс) вынужден бороться с внутренними демонами, чтобы стать эффективным лидером в трудные времена.

"Грейхаунд: Битва за Атлантику" 2020: смотрите трейлер онлайн