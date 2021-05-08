День пам'яті та примирення покликаний нагадати нам наскільки важлива цінність людського життя. Ми підготували добірку найкращих фільмів про Другу світову війну, які розкривають різні сторони життя під час війни: дружба, любов, громадянська відданість та солідарність.

Цікаво 5 найкращих фільмів травня 2021: огляд кінопрем'єр місяця

8 найкращих фільмів про Другу світову війну

1. "Врятувати рядового Раяна"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригінальна назва: Saving Private Ryan

Картина заснована на реальних подіях після впровадження в армії США політики останнього вцілілого. Фільм розповідає історію капітана Джона Міллера, який під час висадки союзних військ у Нормандії планував вирушити в тил ворога на пошуки рядового Джеймса Раяна.

"Врятувати рядового Раяна" 1998: дивіться трейлер

Режисер фільму Стівен Спілберг показував відзнятий матеріал ветеранам висадження в Нормандії. Багато в чому саме їхні консультації допомогли деталізувати атмосферу фільму.

2. "Перл Гарбор"

Рік: 2001

Рейтинг IMDb: 6,2

Оригінальна назва: Pearl Harbor

Події фільму розвиваються на фоні військової бази США Перл Гарбор. Історія про двох найкращих друзів, які випадково закохуються в одну і ту ж дівчину, але доля закидає всіх трьох на військову базу, коли відбувається відомий напад на Перл Гарбор японської повітряної армії.

"Перл Гарбор" 2001: дивіться трейлер онлайн

3. "Касабланка"

Рік: 1942

Рейтинг IMDb: 8,5

Оригінальна назва: Casablanca

Події фільму розгортаються в марокканському місті Касабланка у часи Другої світової війни. Сюжет зосереджений на внутрішньому конфлікті людини, якій доводиться вибирати між гідністю та любов'ю, між необхідністю вчинити правильно та коханою.

"Касабланка" 1942: дивіться трейлер онлайн

4. "Тонка червона лінія"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригінальна назва: The Thin Red Line

Назва фільму несе метафоричне пояснення – означає боротьбу з останніх сил. Так і в фільмі головні герої на тлі вигаданої історії подій Другої світової війни у Тихому океані борються кожен за своє виживання. Навіть птах з підбитим крилом намагається вижити хай там що.

"Тонка червона лінія" 1998: дивіться трейлер онлайн

5. "Темні часи"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригінальна назва: Darkest Hour

Стрічка розповідає про перебування Вінстона Черчилля (Ґері Олдман) на посаді прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни. Події фільму показують важкий період для Великобританії, тоді як вермахт нацистської Німеччини прокотився Західною Європою і погрожував перемогти Об'єднане королівство.

"Темні часи" 2017: дивіться трейлер онлайн

6. "Лють"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригінальна назва: Fury

Події фільму розповідають про закінчення Другої світової війни, коли сили усіх військ вже знаходились на межі виснаження. Загартований у боях сержант "Бойовий татусь" командує танкового екіпажем із п'яти чоловік. До них надсилають новобранця Нормана Еллісона. Екіпаж танка вступає в епічну сутичку з гнітючими силами ворога. Вони героїчно намагаються завдати потужного удару у самісіньке серце нацистської Німеччини.

"Лють" 2017: дивіться трейлер онлайн

7. "З міркувань совісті"

Рік: 2016

Рейтинг IMDb: 8,1

Оригінальна назва: Hacksaw Ridge

Фільм розповідає реальну історію про медика армії США часів Другої Світової війни Дезмоса Доса (герой був адвентистом сьомого дня), який відмовляється вбивати людей і стає першим ідейним ухильником. Після війни Дезмос отримав Медаль Пошани.

"З міркувань совісті" 2016: дивіться трейлер онлайн

До теми Найкращі українські серіали для тривалих вихідних

8. "Грейхаунд: Битва за Атлантику"

Рік: 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Оригінальна назва: Greyhound

Історія про перші дні участі Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Міжнародний конвой із 37 кораблів союзників на чолі з командувачем Ернестом Краузе перетинає Північну Атлантику, в той час як його переслідують німецькі човни. Головний герой (Том Генкс) покликаний боротись із внутрішніми демонами, щоб стати ефективним лідером у важкі часи.

"Грейхаунд: Битва за Атлантику" 2020: дивіться трейлер онлайн