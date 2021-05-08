День пам'яті та примирення покликаний нагадати нам наскільки важлива цінність людського життя. Ми підготували добірку найкращих фільмів про Другу світову війну, які розкривають різні сторони життя під час війни: дружба, любов, громадянська відданість та солідарність.
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8 найкращих фільмів про Другу світову війну
1. "Врятувати рядового Раяна"
Рік: 1998
Рейтинг IMDb: 8,6
Оригінальна назва: Saving Private Ryan
Картина заснована на реальних подіях після впровадження в армії США політики останнього вцілілого. Фільм розповідає історію капітана Джона Міллера, який під час висадки союзних військ у Нормандії планував вирушити в тил ворога на пошуки рядового Джеймса Раяна.
"Врятувати рядового Раяна" 1998: дивіться трейлер
Режисер фільму Стівен Спілберг показував відзнятий матеріал ветеранам висадження в Нормандії. Багато в чому саме їхні консультації допомогли деталізувати атмосферу фільму.
2. "Перл Гарбор"
Рік: 2001
Рейтинг IMDb: 6,2
Оригінальна назва: Pearl Harbor
Події фільму розвиваються на фоні військової бази США Перл Гарбор. Історія про двох найкращих друзів, які випадково закохуються в одну і ту ж дівчину, але доля закидає всіх трьох на військову базу, коли відбувається відомий напад на Перл Гарбор японської повітряної армії.
"Перл Гарбор" 2001: дивіться трейлер онлайн
3. "Касабланка"
Рік: 1942
Рейтинг IMDb: 8,5
Оригінальна назва: Casablanca
Події фільму розгортаються в марокканському місті Касабланка у часи Другої світової війни. Сюжет зосереджений на внутрішньому конфлікті людини, якій доводиться вибирати між гідністю та любов'ю, між необхідністю вчинити правильно та коханою.
"Касабланка" 1942: дивіться трейлер онлайн
4. "Тонка червона лінія"
Рік: 1998
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригінальна назва: The Thin Red Line
Назва фільму несе метафоричне пояснення – означає боротьбу з останніх сил. Так і в фільмі головні герої на тлі вигаданої історії подій Другої світової війни у Тихому океані борються кожен за своє виживання. Навіть птах з підбитим крилом намагається вижити хай там що.
"Тонка червона лінія" 1998: дивіться трейлер онлайн
5. "Темні часи"
Рік: 2017
Рейтинг IMDb: 7,4
Оригінальна назва: Darkest Hour
Стрічка розповідає про перебування Вінстона Черчилля (Ґері Олдман) на посаді прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни. Події фільму показують важкий період для Великобританії, тоді як вермахт нацистської Німеччини прокотився Західною Європою і погрожував перемогти Об'єднане королівство.
"Темні часи" 2017: дивіться трейлер онлайн
6. "Лють"
Рік: 2017
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригінальна назва: Fury
Події фільму розповідають про закінчення Другої світової війни, коли сили усіх військ вже знаходились на межі виснаження. Загартований у боях сержант "Бойовий татусь" командує танкового екіпажем із п'яти чоловік. До них надсилають новобранця Нормана Еллісона. Екіпаж танка вступає в епічну сутичку з гнітючими силами ворога. Вони героїчно намагаються завдати потужного удару у самісіньке серце нацистської Німеччини.
"Лють" 2017: дивіться трейлер онлайн
7. "З міркувань совісті"
Рік: 2016
Рейтинг IMDb: 8,1
Оригінальна назва: Hacksaw Ridge
Фільм розповідає реальну історію про медика армії США часів Другої Світової війни Дезмоса Доса (герой був адвентистом сьомого дня), який відмовляється вбивати людей і стає першим ідейним ухильником. Після війни Дезмос отримав Медаль Пошани.
"З міркувань совісті" 2016: дивіться трейлер онлайн
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8. "Грейхаунд: Битва за Атлантику"
Рік: 2020
Рейтинг IMDb: 7,0
Оригінальна назва: Greyhound
Історія про перші дні участі Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Міжнародний конвой із 37 кораблів союзників на чолі з командувачем Ернестом Краузе перетинає Північну Атлантику, в той час як його переслідують німецькі човни. Головний герой (Том Генкс) покликаний боротись із внутрішніми демонами, щоб стати ефективним лідером у важкі часи.
"Грейхаунд: Битва за Атлантику" 2020: дивіться трейлер онлайн