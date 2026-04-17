Новый украинский сериал с невероятной Антониной Хижняк, который нельзя пропустить

Уже через считанные дни состоится премьера нового украинского сериала "Подмена". Это остросюжетная история о двух сестрах-близняшках.

Показ стартует 20 апреля 2026 года, о чем сообщили на инстаграм-странице телеканала СТБ. В материале 24 Канала рассказываем, что сейчас известно о ленте.

Актеры и сюжет: детали о новом украинском сериале "Подмена"

Сериал "Подмена" уже привлек внимание большого количества зрителей благодаря мощному актерскому составу. В проекте сыграли Антонина Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородний, Вероника Мишаева-Яковлева, Иван Блиндар, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Оксана Боса и другие.

Сюжет разворачивается вокруг Екатерины – успешного архитектора из Киева, которая привыкла держать под контролем все: карьеру, семью и собственное будущее. Однако ее жизнь резко меняется после неожиданного звонка от сестры-близняшки: женщина вынуждена уехать за границу. Там она попадает в серьезные проблемы с документами и не может вернуться домой.

"Подмена": смотрите онлайн трейлер сериала

Пока Екатерина ищет выход из ситуации, в ее жизни появляется другая женщина, которая постепенно занимает ее место – как в профессиональной, так и в личной жизни. С каждым днем вернуть себе собственное имя, жизнь и доверие близких становится все сложнее. Создается впечатление, будто ее действительно подменили. Но на кону – любовь, доверие и право быть собой.

Сериал "Подмена" будет состоять из 16 эпизодов. Режиссер проекта – Виталий Кукса, известен зрителям по сериалу "Любовь и пламя", который в прошлом году стал одной из самых успешных весенних премьер.

