После смерти 19 июля звезду кремировали в Европе. Первое прощание с Русланой прошло в Германии.

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Руслану Пысанку похоронят в Киеве: место и время

Приветствую. 21. 08. 22. Спасо-Преображенский собор, улица Маршала Конева, 3а (станция метро "Ипподром"). В 9 часов начало Божественной литургии. Около 11 часов – Чин похорон Русланы и ее мамы, Дины Васильевны,

– сообщил Игорь Исаков в фейсбуке.

Смерть Русланы: коротко о главном

Руслана Писанка умерла в Германии, куда уехала из-за войны. Там у нее диагностировали тяжелую болезнь – рак. Руслана вела личную борьбу, но не смогла победить в ней. Ее жизнь оборвалась на 57-м году.

Руслана Писанко прожила творческую жизнь. Она снялась в немало фильмах, сериалах и разных телешоу. Ее коллеги не могут поверить в то, что Руси больше нет. В соцсетях они с теплом вспоминают всегда веселую писанку.

Муж поблагодарил всех за соболезнование: "Спасибо за то, что Вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. Точно знаю, что Бозя заберет ее к себе, потому что она точно того стоит".