Після смерті 19 липня зірку кремували у Європі. Перше прощання з Русланою відбулося у Німеччині.

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Руслану Писанку поховають у Києві: місце і час

Вітаю. 21. 08. 22. Спасо-Преображенський собор, вулиця Маршала Конєва, 3а (станція метро "Іподром"). О 9 годині початок Божественної літургії. Близько 11 години – Чин похорону Руслани та її мами, Діни Василівни,

– повідомив Ігор Ісаков у фейсбуці.

Смерть Руслани: коротко про головне

Руслана Писанка померла в Німеччині, куди виїхала через війну. Саме там в неї діагностували важку хворобу – рак. Руслана вела особисту боротьбу, але не змогла перемогти в ній. Її життя обірвалося на 57-му році.

Руслана Писанка прожила творче життя. Вона знялася у чимало фільмах, серіалах та різних телешоу. Її колеги не можуть повірити в те, що Русі більше немає. У соцмережах вони з теплом згадують завжди веселу Писанку.

Чоловік подякував усім за співчуття: "Дякую за те, що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. Точно знаю, що Бозя забере її до себе, бо вона точно того варта".