Узнайте в материале детали сюжета нового фильма и тех, кто работал над любимой лентой миллионов.

Рекомендуем Посмотреть на одном дыхании: 3 культовых фильма, в которых фигурирует рулетка

"Панда Кунг-Фу 4": о чем сюжет комедии

В новом фильме, после трех поразительных побед над мировыми преступниками благодаря своим непревзойденным чертам мужества и исключительным боевым навыкам, легендарному воину По наконец-то светит отдых. Другими словами, ему придется взять на себя роль Духовного лидера Долины Мир.

"Панда Кунг-Фу 4": смотрите онлайн трейлер фильма

"Панда Кунг-Фу 4": кто работал над лентой

Фильм был поставлен известным американским режиссером анимации Майком Митчеллом, ранее работавшим над такими успешными анимационными лентами, как "Тролли", "Шрек навсегда", "Элвин и бурундуки 3" да "Лего Фильм 2".

Франшиза "Панда Кунг-Фу" стала любимой миллионам

Первый фильм в серии "Панда Кунг-Фу" вышел в 2008 году и получил высокие оценки критиков, номинирован на Оскар и стал одним из самых кассово успешных фильмов года.

Продолжение франшизы выходило в 2011 и 2016 годах. Кроме того, в рамках этой серии было выпущено несколько короткометражек и создан анимационный сериал.