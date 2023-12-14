Дізнайтесь в матеріалі деталі сюжету нового фільму та про тих, хто працював над улюбленою стрічкою мільйонів.

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"Панда Кунг-Фу 4": про що сюжет комедії

У новому фільмі, після трьох разючих перемог над світовими злочинцями завдяки своїм неперевершеним рисам мужності та винятковим бойовим навичкам, легендарному воїну По нарешті світить відпочинок. Іншими словами, йому доведеться взяти на себе роль Духовного лідера Долини Мир.

"Панда Кунг-Фу 4": дивіться онлайн трейлер фільму

"Панда Кунг-Фу 4": хто працював над стрічкою

Фільм був поставлений відомим американським режисером анімації Майком Мітчеллом, який раніше працював над такими успішними анімаційними стрічками, як "Тролі", "Шрек назавжди", "Елвін та бурундуки 3" та "Лего Фільм 2".

Франшиза "Панда Кунг-Фу" стала улюбленою для мільйонів

Перший фільм у серії "Панда Кунг-Фу" вийшов у 2008 році й отримав високі оцінки критиків, був номінований на Оскар та став одним з найбільш касово успішних фільмів року.

Продовження франшизи виходили у 2011 та 2016 роках. Крім того, в рамках цієї серії було випущено кілька короткометражок і створено анімаційний серіал.