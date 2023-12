Релиз фильма запланирован на 25 января 2024 года в широком прокате. Главные роли в международном фестивальном хите исполнили звезды украинского кино. Читайте о чем фильм и кто среди актерского состава.

"Как там Катя?": о чем фильм

Фильм рассказывает историю Анны (Анастасии Карпенко) – специалиста скорой медицинской помощи и одинокой матери, твердой опорой для своей семьи, включая сестру, мать и свою единственную дочь Катю. Анна – сильная женщина, стремящаяся обеспечить своему ребенку лучший жизненный путь, чем у него самого. Однако неожиданная и потрясающая трагедия становится преградой, которая может разрушить все, оставив героиню одинокой в бездушной системе и усугубив ее потерю.

Главная героиня сталкивается с травмой. Она проходит принятие, переживание, переосмысление. И к сожалению, за последние полтора года – это опыт, который стал знакомым миллионам людей. Возможно, для кого-то этот фильм станет терапевтическим,

– рассказала режиссер, Кристина Тынькевич.

Главные роли исполнили новые звезды украинского кино: Анастасия Карпенко, Екатерина Козлова, Татьяна Круликовская, Алексей Череватенко, Ирина Веренич-Островская, Виктор Жданов и другие. Продюсерами выступили Ольга Матат, Влад Дудко и Сергей Коннов.

"Как там Катя?": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм уже получил международное признание

Дебютный полнометражный фильм Кристины Тинькевич впервые был представлен на 75 кинофестивале в Локарно, где он принимал участие в конкурсе программы Concorso Cineasti del presente. Фильм поразил зрителей и получил две выдающиеся награды фестиваля: специальный приз жюри Ciné+ и признание за лучшую актерскую игру Анастасии Карпенко.

В общей сложности ленту увидели зрители более 30 кинофестивалей в разных странах мира. В прошлом году фильм также принял участие в конкурсах других престижных мировых кинофестивалей, в частности на Международном кинофестивале в Салониках, Фестивале европейского кино в Севилье, Стокгольмском международном кинофестивале и других. Пока этот фильм продолжает свое путешествие, участвуя в ведущих конкурсах мировой кинематографии.

Фильм также был признан на кинофестивале CinEast Festival в Люксембурге, где получил Приз кинокритиков. Кроме того, фильм был отмечен основным призом фестиваля "Around The World in 14 Films" в Берлине.

Участие в национальном конкурсе полнометражных фестивалей "Молодость" принесло фильму главный приз и признание в виде награды "Скифский олень".

В украинский прокат фильм выйдет уже 25 января 2024 года.