Реліз стрічки запланований на 25 січня 2024 року у широкому прокаті. Головні ролі в міжнародному фестивальному хіті виконали нові зірки українського кіно. Читайте, про що фільм та хто серед акторського складу.

"Як там Катя?": про що фільм

Фільм розповідає історію Анни (Анастасії Карпенко) – фахівця швидкої медичної допомоги та самотньої матері, яка є твердою опорою для своєї родини, включаючи сестру, матір і свою єдину доньку Катю. Анна – сильна жінка, що прагне забезпечити своїй дитині кращий життєвий шлях, ніж у неї самої. Однак несподівана та приголомшлива трагедія стає перепоною, яка може зруйнувати все, залишивши героїню самотньою в бездушній системі та поглибивши її втрату.

Головна героїня стикається з травмою. Вона проходить прийняття, переживання, переосмислення. І на жаль, за останні півтора року – це той досвід, який став знайомим мільйонам людей. Можливо, для когось цей фільм стане терапевтичним,

– розповіла режисерка, Крістіна Тинькевич.

Головні ролі виконали нові зірки українського кіно: Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська, Віктор Жданов та інші. Продюсерами виступили Ольга Матат, Влад Дудко та Сергій Коннов.

"Як там Катя?": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм уже отримав міжнародне визнання

Дебютний повнометражний фільм Крістіни Тинькевич вперше був представлений на 75-му кінофестивалі у Локарно, де він брав участь у конкурсі програми Concorso Cineasti del presente. Фільм вразив глядачів та отримав дві визначні нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та визнання за кращу акторську гру Анастасії Карпенко.

Загалом стрічку побачили глядачі понад 30 кінофестивалів у різних країнах світу. Торік фільм також взяв участь у конкурсах інших престижних світових кінофестивалів, зокрема на Міжнародному кінофестивалі у Салоніках, Фестивалі європейського кіно в Севільї, Стокгольмському міжнародному кінофестивалі та інших. Наразі цей фільм продовжує свою подорож, беручи участь у провідних конкурсах світової кінематографії.

Фільм також був визнаний на кінофестивалі CinEast Festival у Люксембурзі, де він отримав Приз кінокритиків. Крім того, стрічка була відзначена основним призом фестивалю "Around The World in 14 Films" у Берліні.

Участь у національному конкурсі повнометражних фестивалів "Молодість" принесла фільму головний приз і визнання у вигляді нагороди "Скіфський олень".

В український прокат стрічка вийде вже 25 січня 2024 року.