Режиссерами картины стали Давид и Стефан Фонкинос, которые ранее работали над фильмом "Нежность". По сюжету зрителям покажут смешные, забавные и просто неловкие ситуации.
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Официальный синопсис к фильму "Фантазии для взрослых"
Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?
Кроме Моники Беллуччи в ленте сыграют:
- Николя Бедос ("Он и Она");
- Карин Виар ("Париж");
- Кароль Буке и другие.
"Фантазии для взрослых" 2021: смотрите украинский трейлер