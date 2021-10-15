Режиссерами картины стали Давид и Стефан Фонкинос, которые ранее работали над фильмом "Нежность". По сюжету зрителям покажут смешные, забавные и просто неловкие ситуации.

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Официальный синопсис к фильму "Фантазии для взрослых"

Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?

Кроме Моники Беллуччи в ленте сыграют:

Николя Бедос ("Он и Она");

Карин Виар ("Париж");

Кароль Буке и другие.

"Фантазии для взрослых" 2021: смотрите украинский трейлер