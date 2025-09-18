С тех пор ежегодно выходят полнометражные фильмы, которые дополняют сюжет. В материале Кино 24 рассказываем, сколько сезонов есть в этом сериале и где можно посмотреть "Покемон" на украинском языке.

Где смотреть сериал "Покемон" на украинском языке?

Первая серия легендарного аниме "Покемон" вышла в свет 1 апреля 1997 года в Японии. На сегодня аниме транслируется в 75 странах мира.

Действие сериала происходит в вымышленном мире. Перед зрителем предстает альтернативная современность, в которой живут покемоны. Это существа, которые заменяют привычных нам зверушек. В этой вселенной есть люди которые, работают тренерами этих существ. Покемоны противостоят друг другу и эти сражения напоминают спортивные соревнования. Битва продолжается до тех пор, пока покемон не потеряет сознание.

В Украине сериал можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Ранее украинским дубляжем занимался телеканал НТН. Сериал насчитывает 26 сезонов, в сумме это 1283 эпизода, которые полюбились зрителю.

Какие еще аниме можно посмотреть на украинском языке?

Если вы в поиске еще и других интересных аниме, которые действительно стоят внимания, то эти ленты с высокими рейтингами точно могут вам понравиться. Их можно посмотреть на украинском языке. Среди этих лент:

"Корзина фруктов",

"Атака титанов",

"Волчица и специи".

Выбирайте своего фаворита и окунитесь в мир японского аниме.