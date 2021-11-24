Когда речь идет об общественно важных темах, анимация – универсальный язык съемки, понятный зрителям во всех уголках мира. Создатели анимационного фильма "Робби" преследовали цель рассказать об украинской мифологии на фоне современных глобальных экологических проблем и донести важные месседжи благодаря качественному сторителингу. Об этом сообщила пресс-служба мультфильма.

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Сегодня, когда дети являются одними из самых топовых потребителей видеоконтента, мы не можем стоять в стороне, а должны влиять на качество и суть этого контента. Темы, которые поднимаются в мультфильме "Робби": поиски культурных идентификаторов украинцев, и об экологии, и об искренности человеческих отношений,

– рассказывает продюсер проекта Екатерина Кармалита.

О чем рассказывает новый мультфильм "Робби"

История начинается со свадебного путешествия на яхте океанского класса. Игривый пес Робби из-за ряда недоразумений с хозяйкой Олесей и ее женихом Борисом решается на побег. Так пес попадает на остров, где обычаи местных зверей идентичны тем, кто господствовал во времена дохристианской Киевской Руси: язычество и поклонение богам. Но, к сожалению, отходы человеческой жизнедеятельности стали угрозой для существования даже столь далекого мифического острова. Чем закончится история собачки, удастся ли ей спасти жителей острова и человечество и предотвратить экологическую катастрофу? Узнаете после просмотра мультфильма.

Мне хотелось бы донести до зрителя такое мнение: даже от одной обертки от конфеты, выброшенной прямо посреди улицы, может произойти непоправимое. Мифический остров для меня лично является неприкосновенным образом Рая, который мы должны сохранить. Прототипом главного героя Робби, через историю которого раскрывается проблематика мультфильма, стал мой неугомонный пес. Я с интересом наблюдаю за его поведением и меня довольно часто беспокоит мысль: "Умеем ли мы, люди, испытывать такую ​​же необъятную и преданную любовь – не ради какой-либо награды или возможности получить за это вкусности", – поделился сценарист будущего мультфильма, Роман Орел.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Сегодня он находится на стадии разработки, авторы идеи работают над сценарием анимационного мультфильма.