Коли йдеться про суспільно важливі теми, анімація – універсальна мова фільмування, зрозуміла для глядачів у всіх куточках світу. Творці анімаційного фільму "Роббі" мали на меті розповісти про українську міфологію на тлі сучасних глобальних екологічних проблем та донести важливі меседжі завдяки якісному сторітелінгу. Про це нам повідомила пресслужба мультфільму.

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Сьогодні, коли діти є одними з найтоповіших споживачів відеоконтенту, ми не можемо стояти осторонь, а маємо власноруч впливати на якість та суть цього контенту. Теми, які порушуються в мультфільмі "Роббі": пошуки культурних ідентифікаторів українців, і про екологію, і про щирість людських стосунків,

– розповідає продюсерка проєкту Катерина Кармаліта.

Про що розповідає новий мультфільм "Роббі"

Історія починається з весільної подорожі на яхті океанського класу. Грайливий песик Роббі через низку непорозумінь з власницею Олесею та її нареченим Борисом наважується на втечу. Так песик потрапляє на острів, де звичаї місцевих звірів ідентичні до тих, які панували за часів дохристиянської Київської Русі: язичництво та поклоніння богам. Але, на жаль, відходи людської життєдіяльності стали загрозою для існування навіть такого далекого міфічного острова. Чим закінчиться історія песика, та чи вдасться йому врятувати жителів острова та людство й відвернути екологічну катастрофу? Дізнаєтеся після перегляду мультфільму.

Мені хотілося б донести до глядача таку думку: навіть від однієї обгортки з цукерки, викинутої просто посеред вулиці, може відбутися непоправне. Міфічний острів для мене особисто є недоторканим образом Раю, який ми маємо зберегти. Прототипом головного героя Роббі, через історію якого розкривається проблематика мультфільму, став мій невгамовний песик. Я із зацікавленістю спостерігаю за його поведінкою й мене доволі часто турбує думка: "А чи вміємо ми, люди, відчувати таку ж неосяжну та віддану любов – не заради якоїсь нагороди чи можливості отримати за це смаколики", – поділився сценарист майбутнього мультфільму, Роман Орел.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні він перебуває на розробки, автори ідеї працюють над сценарієм анімаційного мультфільму.