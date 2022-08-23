На фото изображены главные герои сериала – Отис, Мэйв, Руби и новый персонаж шоу – писатель и преподаватель в колледже, куда поступила Мэйв, Томас Моллой, в которого превратится канадский актер Дэн Леви. Съемки сериала начались в 2022 году в Уэльсе, расположенном в Великобритании.

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Первые кадры сериала "Половое воспитание"

Стоит сказать, что в актерский состав четвертого сезона также войдут Таддея Грэм и Мари Ройтер из "Доктора Кто", а также новички.

Феликс Муфти;

Энтони Лекса;

Александра Джеймс;

Имани Яшуа.

К 4 сезону, понятно, что вернутся: Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эйми Лоу Вуд, Коннор Свинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Мими Кини, Джордж Робинсон, Чинье Эзеуду, Дуа Салех.



Отис и Руби в 4 сезоне "Полового воспитания" / Фото Netflix



Томас и Мэйв в 4 сезоне "Полового воспитания" / Фото Netflix

Любопытно. Каким будет 4 сезон "Полового воспитания", читайте в нашем материале.

Кто покинул шоу в третьем сезоне

Симона Эшли

Симона Эшли играла Оливию Ханан с момента запуска сериала. Она была первой, кто сообщил о своем выходе из сериала. Она отказалась от участия в шоу, потому что она теперь "девушка из "Бриджертонов".



Симона Эшли в сериале Netflix / Фото Web News Observer

Патриция Элисон

Патриция Элисон играла Олу Найман, дочь Джейкоба, и она не вернется в следующем сезоне. Она рассказала о своих планах в интервью Capital Xtra Breakfast, где заявила: "Я не присоединюсь к команде".



Патриция Элисон в сериале Netflix / Фото Web News Observer

Таня Рейнольдс

Таня Рейнольдс, игравшая Лили с момента запуска сериала, объявила о своем уходе в начале этого года. "Это просто естественное развитие этих шоу", – сказала Рейнольдс в интервью британскому Radio Times в прошлом месяце. "Когда у вас такой большой актерский состав и так много персонажей, я думаю, вы должны позволить нескольким старым персонажам уйти, чтобы освободить место для новых, что совершенно правильно, так и должно происходить".



Таня Рейнольдс в сериале Netflix / Фото Web News Observer

Реки Такрар

После ухода трех вышеупомянутых персонажей, Раки Такрар также не будет участвовать в предстоящем сезоне "Полового воспитания". В комедии Netflix актриса, сыгравшая учительницу Эмили Сэндс, сказала Daily Star в воскресенье, что не вернется в 4 сезоне.

О конкретных причинах ее увольнения пока не сообщается. "Я не участвую в новом сериале. Я не могу сказать, почему", – сказала она, добавив: "Но я так горжусь шоу и благодарна за то, что была частью чего-то такого важного. В сексуальном воспитании нет ничего плохого".



Раки Такрар в сериале Netflix / Фото Web News Observer