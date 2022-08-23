На фото зображені головні герої серіалу – Отіс, Мейв, Рубі та новий персонаж шоу – письменник і викладач у коледжі, куди вступила Мейв, Томас Моллой, в якого перевтілиться канадський актор Ден Леві. Зйомки серіалу розпочалися у 2022 році в Уельсі, що у Великій Британії.

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Перші кадри серіалу "Статеве виховання"

Варто сказати, що до акторського складу четвертого сезону також увійдуть Таддея Грем та Марі Ройтер з "Доктора Хто", а також новачки:

Фелікс Муфті;

Ентоні Лекса;

Олександра Джеймс;

Імані Яшуа.

До 4 сезону, зрозуміло, що повернуться: Ейса Баттерфілд,Емма Макі, Джилліан Андерсон, Шуті Гатва, Еймі Лоу Вуд, Коннор Свінделлс, Кедар Вільямс-Стірлінг, Мімі Кіні, Джордж Робінсон, Чіненьє Езеуду, Дуа Салех.



Отіс та Рубі у 4 сезоні "Статевого виховання" / Фото Netflix



Томас і Мейв у 4 сезоні "Статевого виховання" / Фото Netflix

Цікаво. Яким буде 4 сезон "Статевого виховання", читайте у нашому матеріалі.

Хто покинув шоу у третьому сезоні

Симона Ешлі

Симона Ешлі грала Олівію Ханан з моменту запуску серіалу. Вона була першою, хто повідомив про свій вихід із серіалу. Вона відмовилася від участі у шоу, бо вона тепер "дівчина з "Бріджертонів".



Симона Ешлі у серіалі Netflix / Фото ​Web News Observer

Патриція Елісон

Патриція Елісон грала Олу Найман, доньку Джейкоба, і вона не повернеться в наступному сезоні. Вона розповіла про свої плани в інтерв'ю Capital Xtra Breakfast, де просто заявила: "Я не приєднаюся до команди".



Патриція Елісон у серіалі Netflix / Фото Web News Observer

Таня Рейнольдс

Таня Рейнольдс, яка грала Лілі з моменту запуску серіалу, оголосила про свій відхід на початку цього року. "Це просто природний розвиток цих шоу", – сказала Рейнольдс в інтерв'ю британському Radio Times минулого місяця. "Коли у вас такий великий акторський склад і так багато персонажів, я думаю, ви маєте дозволити кільком старим персонажам піти, щоб звільнити місце для нових, що абсолютно правильно, так і має відбуватися".



Таня Рейнольдс у серіалі Netflix / Фото Web News Observer

Ракі Такрар

Після відходу трьох вищезгаданих персонажів, Ракі Такрар також не братиме участі у майбутньому сезоні "Статевого виховання". У комедії Netflix актриса, яка зіграла вчительку Емілі Сендс, сказала Daily Star у неділю, що не повернеться у 4 сезоні.

Про конкретні причини її звільнення поки не повідомляється. "Я не беру участі у новому серіалі. Я не можу сказати, чому", – сказала вона, додавши: "Але я так пишаюся шоу і вдячна за те, що була частиною чогось такого важливого. У сексуальному вихованні немає нічого поганого".



Ракі Такрар у серіалі Netflix / Фото Web News Observer