Уже с 18 марта украинские киноманы смогут посмотреть на больших экранах мультфильм "Пончары: Глобальное закругления". Главных героев здесь озвучили Елена Кравец и Александр Педан.

Анимационный проект "Пончары: Глобальное закругления" уже привлек внимание киноманов, ведь приключения волшебных пончар Эда и его сестры Оп сквозь время и пространство смогут рассмешить малышей. В украинской версии мультфильма эти герои заговорят голосами Елены Кравец и Александра Педана. Знаменитости уже прокомментировали свое участие в проекте и ​​поделились кадрами из студии звукозаписи.

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"Я очень люблю качественную анимацию и очень люблю дубляж, дарить свой голос волшебному персонажу – это само по себе прекрасное и очень сильное чувство. "Пончары" – яркий, добрый и смешной мультфильм, который рассказывает о настоящей дружбе, смелостиь, отношениях братьев и сестер. Персонажи вызывают только теплые чувства – они такие уютные, забавные, пушистые, настоящие вкусности!" – рассказала Елена Кравец.



Елена Кравец озвучила главную героиню мультфильма / Фото Пресс-служба

Такого же мнения и телеведущий Александр Педан, который был в восторге от озвучки Эда из мультфильма "Пончары Глобальное закругления".

"Я убежден, что украинский дубляж – один из сильнейших, а озвучивать анимационных персонажей – это моя огромная страсть, погружаюсь с головой в процесс. На этот раз я стал пончаром Эдом и это было невероятно! Как говорит мой сын, "Пончары" – это бомба-пушка-ракета. Это мегапозитивнае, очень веселая и добрая анимация для детей любого возраста и их родителей, в которой есть место и приключениям, и раскрытию важных человеческих качеств и ценностей", – отметил Александр Педан.



Александр Педан на студии звукозаписи / Фото Пресс-служба

Как Елена Кравец и Александр Педан озвучивали мультфильм: смотрите видео

"Пончары: Глобальное закругление": сюжет и трейлер

Пончары – это еще не знакомые герои для зрителей. Они вымышленные существа, напоминающие пончиков и хомячков. В центре событий мультфильма окажутся Эд и Оп, которых затягивает машина времени. Попав в будущее, брат и сестра понимают, что их вид вымер, а единственное, что осталось – это экспонаты в музеях, расположенные рядом с динозаврами. Поэтому главные герои отправляются в прошлое, чтобы изменить ход истории. В увлекательном и опасном путешествии отважным пончарам придется встретиться с историческими фигурами и узнать много интересных фактов о прошлом.

Автором мультфильма "Пончары: Глобальное закругления" один из создателей "Симпсонов" Дэвид Сильверман, что является еще одним аргументом, чтобы посмотреть ленту. Премьера мультфильма в Украине состоится 18 марта.