Режиссер, продюсер, актер и основатель Idea Films Алексей Комаровский хорошо знает, как это – строить карьеру вне академических правил. Об актерах, с которыми хочется работать снова, о подлинности, которая ценнее диплома, и о том, почему "нет" на кинопробах – не приговор – читайте далее в разговоре с режиссером на Кино 24.

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Вы часто сотрудничаете с одними и теми же актерами. Почему именно Наталья Денисенко, Тарас Цимбалюк, Ирина Кудашова?

Это вопрос скорее о доверии, вдохновения и творческой химии, а не о квотах или формальных обязательствах. Мартин Скорсезе раз за разом возвращается к Роберту Де Ниро или Леонардо Ди Каприо, а Вуди Аллен снимал Скарлетт Йохансон 4 года подряд. Кристофер Нолан вообще имеет свой постоянный актерский "пул", в частности Киллиана Мерфи. Так же и для меня важно работать с людьми, которые глубоко чувствуют мои истории.

Наташа, Тарас, Ирина – это не просто талантливые актеры, это мои единомышленники, люди, с которыми есть полное взаимопонимание на съемочной площадке. Они меня вдохновляют своим мастерством, чувственностью, гибкостью. Но это не значит, что я буду работать только с ними. Мы все развиваемся, и со временем меняются как жанры, так и потребности новых проектов, а вместе с этим появляются и новые лица.

Я планирую снимать еще много лет и уверен, что впереди будет еще немало ярких сотрудничеств с новыми актерами. Кстати, я часто работаю и с другими замечательными актерами: Тоней Хижняк, Павлом Текучевым, Александром Яремой, молодыми талантами – Яном Корневым, Даниилом Грицько и многими другими. Просто благодаря активному медийному присутствию Наташи, Тараса, Иры или Тони, именно их зритель чаще всего узнает и ассоциирует с моими работами.

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В последнее время в сети активно обсуждают то, что в фильмы все чаще приглашают непрофессиональных актеров, блогеров или медийных лиц, тогда как дипломированные актеры остаются без ролей. Как вы относитесь к этой тенденции?

Дискуссии – это всегда хорошо. В обсуждениях рождается не только истина, но и понимание причин, позиций, контекстов. Хотя, конечно, в нашем обществе бывает и такое, что вместо понимания рождается очередная волна агрессии.

Но сначала давайте честно ответим себе: кто такой "профессиональный актер"? Это человек с дипломом театрального вуза? А тот, кто закончил годовые курсы уже не профессионал? А тот, кто годами приобретал опыт на практике, без формального образования – его тоже не считаем?

У меня, например, высшее экономическое образование. Никакой режиссерской или продюсерской специальности по диплому я не имею. Но за последние 10 лет в киноиндустрии я достиг немало. Меня никто не отсеивал из-за отсутствия "профильного" диплома, и я сам никогда не ждал приглашения – шел, рисковал, ошибался, получал отказы, но и достигал.



Алексей Комаровский / Фото пресс-службы

Поэтому в этой дискуссии я остаюсь на стороне не диплома, а конкретного человека в конкретном фильме: его навыков, ресурсов, способностей, которые оценивают те или иные кинопродюсеры, или режиссеры для своих коммерческих проектов и достижения целей.

Коммерческое кино – не о ведении статистики дипломов. Это индустрия выбора, рисков и борьбы за внимание. Создателей фильма никто не спрашивает, какие риски они несут. Обычно в такие моменты все только хотят говорить о красивом, а еще больше хотят критиковать, особенно кино.

С чего начать, если ты мечтаешь сниматься в кино, но не имеешь профильного образования?

Начать стоит с честного принятия реальности: путь в кино – это изнурительная, нестабильная и очень конкурентная работа. Мест мало, а шансов пробиться лишь несколько процентов из ста. Но если, даже осознавая это, ты все равно не представляешь себя без кино – значит надо действовать.

Насколько важен актерский опыт или диплом для попадания в кино?

Это зависит от многих факторов: в какое именно кино вы хотите попасть – фестивальное или коммерческое, полный метр или короткометражка, главная роль или эпизод, одноразовое появление или долгосрочное сотрудничество. У каждого проекта свои требования, и универсальной формулы здесь нет.

Есть актеры с одной-единственной, но очень узнаваемой ролью. А есть те, у кого фильмография насчитывает десятки проектов, но все они эпизодические. И это тоже успех. В мире таких актеров даже называют "королями эпизодов". Они имеют стабильную занятость, хороший доход и являются незаменимыми для многих команд.

Опыт, безусловно, важен. А вот диплом для меня – не определяющий. Важнее талант, природные способности, желание развиваться и, конечно, практический опыт, который дает понимание процессов и камерного языка.

Какая черта или поступок актера может убедить режиссера пригласить его снова?

Для меня – это трудолюбие и искреннее желание развиваться вместе с командой. Умение слушать, быть гибким, не замыкаясь только в собственном видении роли. Режиссеры очень ценят актеров, которые не просто "выполняют задание", а приходят на площадку с открытостью, готовностью искать, рисковать, пробовать еще и еще.



Алексей Комаровский / Фото пресс-службы

Что помогло вам лично запомниться режиссерам?

Я не могу назвать себя сверхуспешным актером, которого массово зовут во все фильмы. Но в тех случаях, когда режиссеры выбирали меня – срабатывала харизма и, условно говоря, "неакадемичность". Это про живое присутствие, естественный вайб, разговорную дикцию, интонацию, которая не звучит "со сцены", а будто прямо из жизни.

Какие качества ценят в "новичках" на съемочной площадке?

Прежде всего гармоничное сочетание подлинности и понимания персонажа. Очень важно, чтобы актер не просто "произносил текст", подстраивая его под пять стандартных эмоций, а искренне чувствовал, о чем говорит, зачем его герой действует именно так и какая мотивация за этим стоит.

Еще одна ключевая вещь – умение слушать партнера. Не играть "в себе", а быть включенным в сцену, во взаимодействие. Это всегда чувствуется в кадре.

Кстати, именно для таких "новичков" и тех, кто хочет развиваться в актерской профессии, я провел первый уникальный мастер-класс "Идентификация актера". Это закрытый практический день в студии, где мы прошли настоящие кинопробы, поработали с профессиональной камерой, разобрались, как запомниться на кастинге.