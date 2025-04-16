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Кино Подборки кино Украинская комедия возглавила рейтинг: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые смотрят все
16 апреля, 13:33
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Украинская комедия возглавила рейтинг: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые смотрят все

Ольга Панькив
Основні тези
  • Украинская комедия возглавила рейтинг самых популярных фильмов на Netflix среди украинцев.
  • В списке также присутствует оскароносный фильм "Оппенгеймер" об американском физике Роберте Оппенгеймере.
  • Другие популярные фильмы включают "Щенячий патруль. Мегакино", "Большая стена", "Электрический штат" и другие.

На сайте Netflix снова опубликовали список самых популярных фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы. На этот раз рейтинг возглавила украинская комедия.

Кроме того, в подборке можно заметить оскароносный фильм "Оппенгеймер". В материале Кино 24 смотрите полный список фаворитов.

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"Когда ты выйдешь замуж?"

В центре сюжета украинской комедии искусствовед Ксения, которая прекрасно разбирается в живописи, но совсем не разбирается в мужчинах. После мучительной измены жениха накануне свадьбы она перестала верить в любовь. Однако неожиданное морское приключение и загадочная картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" – откроют для нее путь к настоящим чувствам.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список мечты"

В центре сюжета девушка, которая решила наконец исполнить свои подростковые мечты. Она прощается с мамой и отправляется навстречу целям. Но не все так просто: в процессе она раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново находит себя. Говорят, что этот фильм позволит понять, счастливы ли ваши отношения.

"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер"

Этот оскароносный фильм рассказывает о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во время Второй мировой войны возглавлял Манхэттенский проект – сверхсекретную программу по созданию ядерного оружия.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Также среди фильмов, которые сейчас чаще всего смотрят на Netflix:

  • "Щенячий патруль. Мегакино"
  • "Большая стена"
  • "Электрический штат"
  • "Бенгер"
  • "Секреты домашних животных 2"
  • "Сонная лощина"
  • "Смурфики. Затерянный городок"

Выбирайте своего фаворита и позвольте себе расслабиться вечером.