Украинская комедия возглавила рейтинг: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые смотрят все
- Украинская комедия возглавила рейтинг самых популярных фильмов на Netflix среди украинцев.
- В списке также присутствует оскароносный фильм "Оппенгеймер" об американском физике Роберте Оппенгеймере.
- Другие популярные фильмы включают "Щенячий патруль. Мегакино", "Большая стена", "Электрический штат" и другие.
На сайте Netflix снова опубликовали список самых популярных фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы. На этот раз рейтинг возглавила украинская комедия.
Кроме того, в подборке можно заметить оскароносный фильм "Оппенгеймер". В материале Кино 24 смотрите полный список фаворитов.
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"Когда ты выйдешь замуж?"
В центре сюжета украинской комедии искусствовед Ксения, которая прекрасно разбирается в живописи, но совсем не разбирается в мужчинах. После мучительной измены жениха накануне свадьбы она перестала верить в любовь. Однако неожиданное морское приключение и загадочная картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" – откроют для нее путь к настоящим чувствам.
"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма
"Список мечты"
В центре сюжета девушка, которая решила наконец исполнить свои подростковые мечты. Она прощается с мамой и отправляется навстречу целям. Но не все так просто: в процессе она раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново находит себя. Говорят, что этот фильм позволит понять, счастливы ли ваши отношения.
"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Оппенгеймер"
Этот оскароносный фильм рассказывает о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во время Второй мировой войны возглавлял Манхэттенский проект – сверхсекретную программу по созданию ядерного оружия.
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
Также среди фильмов, которые сейчас чаще всего смотрят на Netflix:
- "Щенячий патруль. Мегакино"
- "Большая стена"
- "Электрический штат"
- "Бенгер"
- "Секреты домашних животных 2"
- "Сонная лощина"
- "Смурфики. Затерянный городок"
Выбирайте своего фаворита и позвольте себе расслабиться вечером.