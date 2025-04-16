Украинская комедия возглавила рейтинг: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые смотрят все

На сайте Netflix снова опубликовали список самых популярных фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы. На этот раз рейтинг возглавила украинская комедия.

Кроме того, в подборке можно заметить оскароносный фильм "Оппенгеймер". В материале Кино 24 смотрите полный список фаворитов.

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"Когда ты выйдешь замуж?"

В центре сюжета украинской комедии искусствовед Ксения, которая прекрасно разбирается в живописи, но совсем не разбирается в мужчинах. После мучительной измены жениха накануне свадьбы она перестала верить в любовь. Однако неожиданное морское приключение и загадочная картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" – откроют для нее путь к настоящим чувствам.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список мечты"

В центре сюжета девушка, которая решила наконец исполнить свои подростковые мечты. Она прощается с мамой и отправляется навстречу целям. Но не все так просто: в процессе она раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново находит себя. Говорят, что этот фильм позволит понять, счастливы ли ваши отношения.

"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер"

Этот оскароносный фильм рассказывает о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во время Второй мировой войны возглавлял Манхэттенский проект – сверхсекретную программу по созданию ядерного оружия.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Также среди фильмов, которые сейчас чаще всего смотрят на Netflix:

"Щенячий патруль. Мегакино"

"Большая стена"

"Электрический штат"

"Бенгер"

"Секреты домашних животных 2"

"Сонная лощина"

"Смурфики. Затерянный городок"

Выбирайте своего фаворита и позвольте себе расслабиться вечером.