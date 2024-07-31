10 сериалов на Netflix, которые заполонили сердца украинских зрителей

Netflix снова обнародовал обновленный список сериалов, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. Этот список включает любимые новинки, которые набрали наибольшую популярность среди зрителей.

Независимо от жанра, пусть это будет драма, комедия или документальные фильмы, украинские пользователи активно следят за самыми интересными и интересными сериалами, которые предлагает платформа. В материале Кино 24 смотрите, какие ленты стоят вашего просмотра.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Викинги: Вальгалла" 3 сезон

События сериала разворачиваются через сто лет после известных подвигов оригинальных викингов. На этот раз внимание сосредоточено на новых героях, которые теперь имеют свои собственные приключения, вызовы и битвы. Пришло их время творить историю, оставляя свой след в сагах и эпосах.

В сиквеле показывается, как новое поколение викингов, вдохновленных наследием своих предков, борется за свою славу и влияние в мире, который за это время значительно изменился.

"Викинги: Вальгалла": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Суперген" 1 сезон

Все кажется идеальным в жизни Майкла, пока однажды он неожиданно не перемещается в будущее. Там он узнает ужасную новость – его невеста вскоре погибнет. Эта страшная весть шокирует Майкла, но в то же время дает ему уникальную возможность изменить ход событий.

Майкл понимает, что у него есть шанс спасти невесту и изменить будущее. Для этого он решает собрать команду людей со сверхспособностями, которые помогут исправить ситуацию. Эта команда, объединенная общей целью, наталкивается на трудности и опасности на своем пути. Однако, несмотря на все вызовы, они работают вместе, чтобы спасти жизнь любимой Майкла и изменить будущее к лучшему.

"Суперген": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

"Бриджертоны" 3 сезон

Этот сезон глубже погружает нас в мир леди Вислдаун, загадочного автора, которая пишет обзоры на светские рауты и подталкивает общество к сплетням. Леди Вислдаун известна своей меткостью и бесстрашием, даже перед королевой Шарлоттой. Ее записи всегда вызывают резонанс, внося смуту в спокойную жизнь аристократии.

Основная сюжетная линия этого сезона сосредоточена на персонажах Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Их отношения проходят через испытания и препятствия, в то время, как леди Вислдаун продолжает наблюдать и фиксировать важнейшие события в жизни героев, добавляя к ним свою собственную острую оценку.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Также в списке самых популярных лент на Netflix вы найдете такие ленты:

"Викинги: Вальгалла" 1 сезон

"Джентльмены" 1 сезон

"Декамерон" "Викинги: Вальгалла" 2 сезон

"Бриджертоны" 1 сезон

"Ботоферма" 1 сезон

"Бриджертоны" 2 сезон

Эти сериалы уже заполонили сердца многих зрителей. Возможно, один из них станет вашим новым любимым шоу.