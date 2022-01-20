В 2021 году на корейский контент Netflix потратил пол миллиарда долларов. В этом году стриминг заявил, что увеличит финансирование вдвое.

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Среди новинок стриммингового сервиса – сериал на зомби тематику "Мы все мертвы", адаптация популярного испанского шоу "Бумажный дом", а также БДСМ-роман "Любовь и поводки".

Мы продолжим инвестировать в творческую экосистему Кореи, и вместе продолжим показывать миру, что "Сделано в Корее" означает "Хорошо сделано",

– прокомментировал Дон Кан, вице-президент Netflix.

Какой будет корейская версия "Бумажного дома"

Режиссером будущей адаптации стал Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Первый сезон будет иметь 12 эпизодов продолжительностью 60 минут. В тизере нам показали Ю Чи То, который стоит перед масками лица Сальвадора дали с испанского оригинала. Он протягивает руку и берет одну из них.

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В ролике также появляется Юнджин Ким, которая является главной в целевой группе. В конце тизера показывают участников ограбления со своими кодовыми именами.

"Бумажный дом" южнокорейская версия: смотрите тизер

Сюжет хоррор-сериала "Мы все мертвы"

В результате школьных исследований случайно распространяется страшный вирус. Инфекция выходит из-под контроля, запустив самый настоящий зомби-апокалипсис. Небольшая группа подростков объединяется, чтобы выжить в этой катастрофе, несмотря на отсутствие пищи и связи с внешним миром. Предотвратить тотальный конец мира, который распространяется из школы, будут пытаться не только полиция и родители, а целая армия. Удастся ли им взять под контроль угрожающую эпидемию?

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Режиссерами выступили Ли Дже-гю ("Королевство двух сердец") и Ким Нам-су ("Человек, который был суперменом"). Сценаристами стали Чхон Сон-иль и Чу Дон-Гин. Продюсировал шоу Пак Чхольсу.

"Мы все мертвы" 2022: смотрите трейлер сериала

Недавно, 20 ноября 2021 года, состоялась премьера корейского шоу "Зов ада". Интересно, что сериал превзошел "Игру в кальмара", которая держалась на первой строчке рейтинга 46 дней после релиза. Кадры сериала – очень жестокие, зрителям может показаться, что режиссеры даже перестарались. В центре сюжета – группа демонов, которые выслеживают грешников. Огромные существа убивают людей, получивших предупреждение о смерти, точную дату и время.

Реакция критиков: "Гигантские мохнатые твари сжигают своих жертв и отправляют их в ад, что влечет вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма", – пишет The Guardian.

"Зов ада" 2021: смотрите трейлер