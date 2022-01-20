У 2021 році на корейський контент Netflix витратив пів мільярда доларів. Цьогоріч стрімінг заявив, що збільшить удвічі фінансування.

Читайте також Джулія Робертс, Шерон Стоун і не тільки: 5 актрис, які зіграли у фільмах про казино

Серед новинок стримінгового сервісу – серіал на зомбі тематику "Усі ми мертві", адаптація популярного іспанського шоу "Паперовий будинок", а також БДСМ-роман "Любов і повідки".

Ми продовжимо інвестувати у творчу екосистему Кореї, і разом продовжимо показувати світу, що "Зроблено в Кореї" означає "Добре зроблено",

– прокоментував Дон Кан, віцепрезидент Netflix.

Якою буде корейська версія "Паперового будинку"

Режисером майбутньої адаптації став Кім Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Перший сезон матиме 12 епізодів тривалістю 60 хвилин. У тизері нам показали Ю Чі Те, який стоїться перед масками обличчя Сальвадора Далі з іспанського оригіналу. Він простягає руку і бере одну з них.

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

У ролику також з'являється Юнджин Кім, яка є головною у цільовій групі. Наприкінці тизеру показують учасників пограбування зі своїми кодовими іменами.

"Паперовий будинок" південнокорейська версія: дивіться тизер

Сюжет горор-серіалу "Ми всі мертві"

Унаслідок шкільних досліджень випадково розповсюджується страшний вірус. Інфекція виходить з-під контролю, запустивши справжнісінький зомбі-апокаліпсис. Невелика група підлітків об'єднується, аби вижити у цій катастрофі, попри відсутність їжі та зв'язку із зовнішнім світом. Запобігти тотальному кінцю світу, який шириться зі школи, намагатимуться не тільки поліція й батьки, а ціла армія. Чи вдасться їм взяти під контроль загрозливу епідемію?

Цікаво "Бріджертони" 2 сезон: Netflix показав кадри з другого сезону фаворитного серіалу

Режисерами виступили Лі Дже-гю ("Королівство двох сердець") та Кім Нам-су ("Людина, яка була суперменом"). Сценаристами стали Чхон Сон-іль та Чу Дон-гін. Продюсував шоу Пак Чхольсу.

"Ми всі мертві" 2022: дивіться трейлер серіалу

Нещодавно, 20 листопада 2021 року, відбулася прем’єра корейського шоу "Поклик пекла". Цікаво, що серіал перевершив "Гру в кальмара", яка тримала на першій сходинці рейтингу 46 днів після релізу. Кадри серіалу – надзвичайно жорстокі, глядачам може здатися, що режисери навіть перестаралися. У центрі сюжету – група демонів, які вистежують грішників. Величезні істоти вбивають людей, які отримали попередження про смерть, точну дату і час.

Реакція критиків: "Гігантські волохаті створіння спалюють своїх жертв і відправляють їх у пекло, що спричиняє спалах громадської істерії та релігійного фанатизму", – пише The Guardian.

"Поклик пекла" 2021: дивіться трейлер