Держит в постоянном напряжении: самый популярный триллер на Netflix, который сегодня смотрят украинцы

Если вы пересмотрели уже все новинки в мире кино, стоит возвращаться к старым лентам, которые точно способны увлечь вас своей сюжетной линией. Особенно, если это жанр хоррора или триллера.

Такой фильм стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix за последнюю неделю. Это лента "Последнее путешествие "Деметры"". В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете киноистории.

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О чем сюжет фильма "Последнее путешествие "Деметры""

"Последнее путешествие "Деметры"" – это крутой фэнтезийный хоррор 2023 года с нестандартным сеттингом для вампирского фильма.



События фильма происходят в конце XIX века. Эта история основана на классическом романе Брэма Стокера "Дракула". По сюжету, судно, под названием "Деметра" отправляется из Румынии в Англию и перевозит тайный груз, содержимое которого никому не известно. Кроме команды на борту корабля путешествует доктор Клеменс, который направляется в Лондон. Он не новичок в морских путешествиях, но с таким, что с ним случится на "Деметре", еще не сталкивался.

"Последнее путешествие "Деметры"": смотрите онлайн трейлер фильма

Как только корабль выходит в открытое море, начинается серия странных и жутких событий. Что-то совершенно непонятное и загадочное начинает преследовать всех, кто находится на корабле. В конце концов, когда "Деметра" наконец прибывает к берегам Англии, от экипажа не остается и следа.

Кстати, если вы – фанат таких жутких фильмов, мы подготовили для вас подборку подобных лент, которые подойдут тем, кто любит адреналин.