Фильм с Ван Даммом, который сняли в Киеве, вошел в десятку самых популярных фильмов на Netflix

Комедийный боевик "Последний наемник" (The Last Mercenary) с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли преимущественно снимали в Киеве. 30 июля на платформе Netflix состоялась премьера ленты. Какая особенность картины, почему фильм попал в топ лучших лент стриминга, - читайте дальше.

В подборке Netflix "10 лучших и самых популярных фильмов" лента "Последний наемник" занимает первое место. И все потому, что фильм собрал наибольшее количество просмотров в мире, в частности, во Франции, Германии и Украине.

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О чем фильм "Последний наемник"

По сюжету главный герой Ван Дамма, экс-агент французской секретной службы, должен забыть о своем якобы спокойном пенсионном возрасте и срочно вернуться во Францию. Ведь там живет его сын, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками. Ван Дамм должен не только спасти сына, но и "решить" запутанную историю политических интриг в стране.

Это очень увлекательный проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жана-Поля Бельмондо. Это прекрасная история с эмоциями, большим количеством экшна и юмора,

– рассказывает Ван Дамм.

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