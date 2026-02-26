Кураховская ТЭС работала более 80 лет, миллионы людей получали от нее свет и тепло. На ней работали поколения энергетиков. Но Россия не жалеет ничего. Два года ТЭС была одной из главных целей врага на Донбассе. В один день станция просто остановилась – не пережила очередной обстрел. Именно эти самые страшные годы для Кураховской ТЭС сняла команда Антона Штуки. 24 Канал побывал на презентации ленты и услышал рассказы о работе в прифронтовом городе из первых уст.

Какой была презентация фильма?

Фильм выходит на большие экраны в кино 26 февраля. Допремьерный показ прошел в Киеве. В столицу приехали немало энергетиков, лица которых можно увидеть в фильме "Последний Прометей Донбасса". Сейчас все они работают на разных украинских станциях. Именно во время просмотра фильма друзья, которые не виделись более года, имели теплую и щемящую встречу. Все вместе они смотрели результат работы съемочной группы и вспомнили события, которые переживали в Курахово.

На допремьерном показе энергетики встретились впервые со времен эвакуации / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Среди гостей показа был заслуженный энергетик Украины Анатолий Боричевский. Именно он до последнего дня работы Кураховской ТЭС был ее директором. Именно под его руководством проводились действия во время вражеских обстрелов, все ремонтировалось и принимались решения о релокации станции и энергетиков. Анатолий Боричевский является гордостью компании ДТЭК – энергетик прошел путь от электрослесаря до руководителя, и держал на плаву всю команду.



В первых кадрах фильма – последний директор станции Анатолий Боричевский / Фото, предоставлено 24 Каналу

Анатолий говорит, что во время тяжелого периода плодотворно работали все: и ремонтные бригады, и оперативный персонал, и корпоративный центр ДТЭК, кадровики, логисты, шахтеры и Донецкие электросети. Чрезвычайную помощь оказывали военная администрация города Курахово, спасатели ГСЧС и полиция, которая сопровождала грузы и эвакуировало персонал. Каждый отвечал за свой участок работы.

Вспоминая самый тяжелый момент за годы войны, Анатолий Боричевский рассказал о первых подъемах тяжелого оборудования двумя кранами, когда его перевозили с ТЭС. Он отметил, что вес оборудования достигал более, чем 200 тонн. Работники станции грузили это все на автотранспорт и вывозили.

Относительно фильма Боричевский ответил коротко: все, что показано в нем – это настоящая жизнь.

Я могу сказать, что то, что вы увидите – это иллюстрация того, как работают энергетики на других станциях. Только маленькая разница: мы не знали, когда нам прилетит, потому что линия разграничения была достаточно близко. Вот и все. Наши энергетики работают в таких же условиях. Дань уважения всем энергетикам. Я говорю и о тепловой генерации, атомной, гидрогенерации. Я говорю о наших сетях, о распределении сетей, где люди работают не одни сутки, чтобы восстановиться,

– рассказал господин Анатолий.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун выехал из города фактически последним, когда российская армия была очень близко. По его словам, Курахово расположено в 15 километрах до Марьинки, и с 2014 года они уже жили как прифронтовая община. 2022 год стал новым тяжелым вызовом.

Уже летом враг начал постоянно, каждый день, обстреливать не только громады, не только жилья, объекты критической социальной инфраструктуры, а постоянно обстреливалась Кураховская ТЭС. И это было каждую ночь и день. И обстрелы были артиллерийские, ракетные, кассетными боеприпасами стреляли. Были жертвы на станции, раненые, были значительные разрушения. Мы объединили усилия, и я постоянно говорил и повторял, что энергетики – это такие же герои, как и военные,

– отметил Роман Падун.

Благодаря работе специалистов даже в 2022 – 2023 годах в городе было отопление и питьевая вода. Городская власть вместе с Кураховской ТЭС объединили усилия, пока фронт не приблизился. Уже тогда правильным стало решение эвакуировать оборудование и спасти людей.

Глава громады также отметил, что нельзя разделять Курахово и ТЭС, ведь город фактически строился для станции. И там работали несколько поколений горожан, не было таких семей, которые бы не связывали себя с Кураховской ТЭС. Все они работали на одну систему. Во время вторжения, на объекте, к сожалению, были погибшие. О них также рассказали в ленте "Последний Прометей Донбасса".

Три – четыре человека это точно погибли. Раненых было больше. По общине погибли и гражданские – 197 человек, раненых было 415,

– поделился Падун.

Кроме того, на презентацию фильма приехали члены эвакуационных групп полиции Донецкой области "Белые ангелы", которые проводили эвакуацию. Также будущую премьеру поддержали представители ДТЭК и глава "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.



Глава ДТЭК Энерго на презентации фильма / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Присутствующим также показали выставку из изуродованных деталей с Кураховской ТЭС. Все предметы там являются напоминанием не только о крупном промышленном предприятии, но и целую эпоху. Для нескольких поколений людей Кураховская ТЭС была центром, вокруг которого вращалась вся жизнь региона, сплетались судьбы, строились мечты.

Выставка – это частичка разрушенной Кураховской ТЭС / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Компания сделала вывод: все это не уничтожить ракетами. Огонь последнего Прометея Донбасса не погас, он навсегда в его людях, которые продолжают держать свет для страны. А ТЭС даже после разрушения стала донором для других станций.

Переставшее биться сердце: о чем фильм "Последний Прометей Донбасса"?

Во время презентации режиссер Антон Штука отметил, что он очень рад, что команда смогла зафиксировать моменты, которые энергетики переживали на Кураховской ТЭС в течение 2022 – 2024 годов. Эти события стали по-настоящему историческими.

Мы просто понимали, что происходит, и что, возможно, на этой станции, к сожалению, не будет много времени, чтобы зафиксировать все, что нам хочется. Поэтому мы почти сразу отправились снимать. Когда мы приехали с нашей командой небольшой впервые, мы увидели город и станцию достаточно уже сильно поврежденную войной. Но мы встретили там прекрасных людей, которые нас приняли с теплом, с чаем, с конфетами. И когда мы поговорили впервые, немножко поснимали,

– рассказал режиссер.



Антон Штука рассказал о съемках фильма / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Действия разворачиваются в Курахово, где несмотря на приближенность к фронту и частые обстрелы, живут и работают люди. Здесь – их квартиры, семьи, работа и вся жизнь. Находиться здесь трудно, но ТЭС работает, а значит ее нужно поддерживать. Энергетики держатся, принимают важные решения, иногда - просто находясь в укрытиях. В фильме слышны взрывы из-за обстрелов, происходивших в непосредственной близости от станции. Во время просмотра зритель действительно проживает все эти моменты с горожанами и работниками ТЭС.

Интересно! Кураховская ТЭС была одним из первых энергетических гигантов Донбасса и пережила Вторую мировую войну. За время российско-украинского конфликта она находилась под обстрелами 10 лет, но работала почти без перебоев.

Не будем спойлерить, но в течение фильма будут как радостные, так и очень грустные события. Печальных, конечно, больше. Герои ленты – это настоящие энергетики, жители Курахово. Съемочная группа записывала их привычную жизнь. Все эмоции, слова и действия – не вымышленные, все происходило на самом деле.



Антон Штука с энергетиками Кураховской ТЭС / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Антон Штука рассказал, что все на станции думали, что группа будет снимать очень быструю историю. Но это заняло больше времени – получилась длинная, насыщенная, эмоциональная лента.

Советуем посмотреть фильм "Последний Прометей Донбасса", который обязательно вызовет разные эмоции. Лента стала победителем конкурса Work in Progress. Производством фильма занималась студия Attention films. Продакшн осуществляется при поддержке Госкино Украины, Украинского культурного фонда и Киевстар ТВ Originals.